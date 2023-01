Evelyn Sepp kandideerib Rohelistega riigikokku

"Andsin nõusoleku aidata valimistel erakonda oma teadmiste, kogemuste, nime ja kontaktidega. Soovin olla nendel valimistel Rohelistele aktiivne toetaja ja veenda valijaid, et see on ainus nimekiri, kes on siiralt oma rohelise ilmavaate taga. Et tegemist pole "rohepesu" kohustuslike jutupunktidega," ütles Sepp.

"Elukeskkonna poliitilised valikud on ratsionaalsed, aga ka väärtuspõhised. Meie kõigi elamisväärse elukeskkonna nimel ei saa teha kompromisse vale koha peal. Asi pole erinevate erahuvide "tasakaalustamises", vaid kõigi meie jaoks vältimatu tagamises - et Eestis säiliks toimivad ökosüsteemid, puhas joogivesi, puhas õhk ja muld. Meil lihtsalt ei ole siit kuhugi minna, sest teist Eestit pole olemas," lisas Sepp.

Roheliste kaasjuht Johanna Maria Tõugu ütles, et erakond on uhke, et Evelyn Sepp valis poliitikasse naasmiseks Eestimaa Rohelised. "See on ka loogiline, sest me oleme ainus looduskeskkonna ja elurikkuse kaitsele pühendunud erakond," sõnas Tõugu.

"Eesti looduse ja seeläbi tuleviku kaitsmine on meie kätes. Loodame, et Eesti rahvas annab meile selleks võimaluse," lisas Tõugu.

"On igati isamaaline, rahvuslik öelda selgelt välja, et kasvõi vanaema pannkoogid maasikamoosiga, suvine heinamaa, puhas allikavesi, laulupidu ja must leib lähtuvad kõik Eesti loodusest," sõnas Evelyn Sepp.

Evelyn Sepp on hetkel parteitu. Ta on kuulunud varem IX, X ja XI riigikogu koosseisu. Aastatel 1998 kuni 2014 kuulus Sepp Keskerakonda. Ta on hariduselt linnaaednik ja kvaliteetse linnaruumi eestkõneleja.