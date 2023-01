Kundla hinnangul ei pea Ukraina kartma Vene-Valgevene õhujõudude ühisõppust

"Valgevenes toimub Vene Föderatsiooni ja Valgevene õhujõudude ja õhukaitse õppus, mis kestab veebruari alguseni. Selle raames on Venemaalt toodud sinna lennukeid ja koptereid ja üks juhtimislennuk. Avalikkusele on öeldud, et õppuste peamised eesmärgid on õhukaitse, õhutegevuse koordineerimine, patrull-lennud, lähiõhutoetus ja dessandi toetus transpordikopteritelt," rääkis Kundla reedel kaitseministeeriumis toimunud briifingul.

"Samas võib üsna kindlalt väita, et see ei ole indikatsioon ega ka ettevalmistus Valgevenest Kiievi suunal operatsiooni avamiseks. Tegemist on ühisõppusega, kus kahe riigi lennuväed teevad koostööd," märkis kolonelleitnant.

Uudisteagentuur Interfax teatas, et esmaspäeval alanud õppustel harjutatakse muu hulgas tähtsate riiklike ja sõjaliste objektide kaitset õhust ning õppustel kasutatakse kõiki Valgevenes asuvaid sõjaväelennuvälju ja õhujõudude polügoone.

Rindel muutusi vähe

Samas rindel Ukrainas suuri muutusi ei ole ning ei ole ette näha, et ka uuel nädalal võiks olulisi murranguid toimuda, märkis Kundla.

"Viimasel nädalal Ukrainas lahinguväljal märkimisväärseid muutus toimunud ei ole. Venemaa relvajõud on jätkanud kaugtule löökide andmisega ja lokaalsete rünnakutega kogu Donetski kontaktjoone ulatuses. Rünnakusuunad on olnud endised: Bahmut ja Avdijivka," rääkis kaitseväe ohvitser.

Kundla sõnul on Soledar praeguseks suuresti Vene relvajõudude kontrolli all. "See on taktikaline edu, mis on saavutatud väga suure hinnaga," märkis ta.

Samas on Ukraina väed mehitanud uued, ettevalmistatud kaitsepositsioonid Soledarist läänes, kus neil on suurem taktikaline eelis, kui neil võis olla Soledaris endas, lisas kolonelleitnant Kundla.

Järgmisel nädalal võib eeldada, et Venemaa relvajõud jätkavad püüdlusi tungida edasi Bahmuti linna suunas, et see hõivata.

Lahingutegevuse käigus on Venemaa toonud rinnetele juurde uusi sõdureid ja täiendanud oma üksusi tehnikaga. "Tõenäoliselt jätkub see ka järgmisel nädalal. Ehk siis suuri muutusi järgmisel nädalal näha ei ole," ütles Kundla.