Holland võib anda Ukrainale F-16 hävitajaid, kui Kiiev palub ja USA lubab

Hollandi välisminister Wopke Hoekstra kinnitas hiljuti riigi parlamendis, et Madalmaade jaoks pole Ukraina relvatarnete valdkonnas tabusid. Hoekstra kinnitas, et kui Kiiev peaks paluma Hollandilt F-16 hävitajaid, siis vaatab valitsuskabinet sellele palvele avatud meelel otsa. Kuna tegu on USA päritolu sõjatehnikaga, siis peaks selle tarned kiitma heaks Ameerika Ühendriikide valitsus.