Politico: lääneriigid arutavad Ukrainale hävituslennukite saatmist

Lääneriigid arutavad omakeskis kas saata Ukrainale hävituslennukeid. Ukraina liitlased ja partnerid on siiani andnud Ukrainale järk-järgult keerulisemaid ja tapvamaid relvasüsteeme. Venemaa täieulatusliku invasiooni alguses leppisid lääneriigid omavahel kokku, et Ukrainale ei anta kohe kõiki relvasüsteeme eskalatsiooni vältimiseks. Hävituslennukite debatt võib aga osutuda keerulisemaks kui tankide andmine.

Lääneriikides on praegu arutlusel kas anda Ukrainale moodsaid lääneriikide päritolu hävituslennukeid, kinnitasid Politicole mitme riigi diplomaadid ja allikad relvajõududes. Arutelud on väljaande sõnul tekkinud Ukraina ja Balti riikide survel.

"Järgmine loogiline samm oleksid hävituslennukid," kinnitas üks Põhja-Euroopa diplomaat Politicole. Ukrainale on hiljuti lubatud saata Saksa päritolu Leopard tanke ja USA Abrams tanke.

Politico sõnul võib hävituslennukite debatt olla pingelisem kui arutelud selle üle kas anda Ukrainale lääneriikidest pärit tanke. Mitmed allikad kinnitasid, et nende valitsused ei pea hävituslennukite andmist Ukrainale enam mõeldamatuks, kuid samas kardetakse jätkuvalt eskalatsiooni Venemaa poolt.

Washington teatas Kiievile, et hävituslennukite saatmine Ukrainale on praegu välistatud, kinnitas üks diplomaat. Sama inimene samas lisas, et eelmisel suvel oli punaseks jooneks HIMARS mitmikraketiheitjate saatmine ja seejärel see joon liikus. Nüüd anti Ukrainale tanke ja see joon liigub taas.

Ühe teise Euroopa riigi kõrge ametiisik rõhutas, et Lääne päritolu relvade tarnimise kiirus suureneb. "Täna on hävitajad täiesti mõeldamatud," kinnitas ta. Allikas samas sõnas seejärel "kahe, kolme nädala pärast võib see arutelu toimuda".

Järgmine Ukrainat toetavate riikide kaitseministrite kohtumine Ramsteinis toimub veebruaris ning eeldatavasti on seal fookuses lennundus ja õhutoetus.

Lennukite saatmisest on hiljuti rääkinud Holland ja Slovakkia

Hollandi välisminister Wopke Hoekstra ütles hiljuti, et kui Kiiev peaks paluma Hollandilt F-16 hävitajaid, siis vaatab valitsuskabinet sellele palvele avatud meelel otsa. Kuna tegu on USA päritolu sõjatehnikaga, siis peaks selle tarned kiitma heaks Ameerika Ühendriikide valitsus.

Detsembris kinnitas Slovakkia välisminister Rastislav Kacher, et riik on valmis andma oma Mig-29 hävituslennukid Ukrainale. Kacheri sõnul peab Slovakkia ses osas kõnelusi enda NATO partneritega.

Poola hävitajad asusid septembris Slovakkia õhuruumi turvama ning eeldatavasti võimaldab see kokkuleppe Slovakkial anda hiljem enda hävituslennukid Ukrainale ning saada vastutasuks lääneriikide hävituslennukid.

Samuti on USA kaitsetööstuse ettevõte Locheed Martin asunud suurendama F-16 hävitajate tootmist, et varustada vajadusel neid riike, kes saadavad Ukrainale enda hävitajaid.

Poola portaal Dziennik teatas samas kolmapäeval, et Poola juba saatis kevadel salaja mõned enda Mig-29 lennukid osadeks võetuna Ukrainale. Poola tõlgendas seda kui varuosade saatmist, kuigi osadest oli võimalik lennuk uuesti kokku panna. Ka Saksamaa on ametlikult saatnud Ukrainale Mig-29 hävituslennukite varuosasid, kuid mitte lennukeid endeid.

Saksa kantsler Olaf Scholz välistas samas kolmapäeval avalikult Ukrainale hävituslennukite saatmise, et vältida sõjalist eskalatsiooni. Scholzi sõnul välistati hävituslennukite saatmine Ukrainale juba täieulatusliku invasiooni alguses ning Scholzi sõnul kinnitas seda selgelt ka USA president Joe Biden.

Mõnede valitsusametnike sõnul võidakse järgmise Ramsteini kohtumise raames arutada pigem tagavaraplaani juhuks kui Ukraina võib kiirelt mingil hetkel vajada hävituslennukeid.

Ukraina Euroopa partnerid kardavad, et sõjaline konflikt Venemaa ja Ukraina vahel võib kesta kolm kuni viis aastat kui mitte kauem. Samal ajal kardetakse, et lääneriigid ei saa suurendada toetust Ukrainale, kuna sellele võib järgneda väga äärmuslik reaktsioon Moskva poolt.

Lääneriigid on teadlikult andnud järk-järgult keerulisemat relvastust

Ühe kolmanda diplomaadi sõnul leppisid Ukraina lääneriikidest liitlased kohe peale Venemaa täieulatuslikku invasiooni omavahel kokku, et Ukrainale ei anta kohe kõike võimalikku relvastust. Selle asemel otsustati anda järk-järgult tapvamat ja keerulisemat relvastust, et Putinit relvasaadetistega harjuma panna. Sama diplomaat arvas, et hävituslennukite saatmine Ukrainale on vaid aja küsimus.

Mitmed Euroopa riikide diplomaadid kinnitasid, et lääneriigid saadavad Ukrainale enne hävituslennukite saatmist pigem kõik muu võimaliku, sh ründedroonid ja võib-olla ka pikema laskeulatusega kaugmaa raketid.

Washington kiitis ka hiljuti heaks Külma sõja aegsete Zuni juhitamatute rakettide tarned Ukraina õhuväe tarbeks.

USA varasemad otsused viitavad hävituslennukite saatmisele

Mitmed diplomaadid juhtisid Politico tähelepanu asjaolule, et Ameerika Ühendriikide esindajatekoda kiitis juulis heaks 100 miljoni dollari eraldamise, mis on mõeldud õpetamaks Ukraina pilootidele USA päritolu lennukite kasutamist. Ukraina teatas oktoobris, et on välja valinud paarkümmend pilooti, kes on valmis suunduma lääneriikide päritolu hävituslennukite väljaõppele.

Augustis kinnitas USA asekaitseminister Colin Kahl, et pikemas plaanis ei ole mõeldamatu lääneriikide hävituslennukite Ukrainale saatmine.

Ukraina kaitseministri Oleksi Reznikovi nõunik Juri Sak kinnitas Politicole, et hävituslennukid on peale tanke Ukraina jaoks järgmine prioriteet. Suki hinnangul on Ukraina liitlaste ettekäänded ületatavad. Nõuniku sõnul tahab Ukraina õhuvägi endale USA päritolu F-16 ja F-15 hävituslennukeid, kuid on samas ka teistsugustele lennukitüüpidele avatud.

Enamus USA F-16 ja F-15 lennukitest paikneb väljaspool Euroopat, sh Vaikse ookeani piirkonnas. Suk tõi samas esile, et F-15 lennukit kasutab maailmas pea 50 riiki.

Hävituslennukite saatmine Ukrainale oleks suur logistiline väljakutse

Sõjanduseksperdid tõid esile, et nii F-15 kui F-16 vajab pikki kvaliteetseid lennuradasid, mida Ukrainal hetkel ei ole. Selliste radade rajamine oleks ka Venemaale kergesti nähtav, millele kindlasti järgneksid Venemaa sõjalised löögid.

Briti mõttekoja RUSI analüütiku Justin Bronki sõnul sobiksid Ukrainale enam USA F-18 hävituslennukid või Rootsi Gripenid. Mõlemad lennukitüübid saavad hakkama ka lühema lennurajaga ning vajavad vähem hooldust. Samas on mõlemat lennukitüüpi saadaval väiksemas koguses.

Bronk hoiatas samas oma Twitteri lõimes, et ka lääneriikide päritolu hävituslennukid peavad arvestama Vene õhutõrjesüsteemidega. See vähendaks nende rolli maapealsete sihtmärkide ründamisel.

So; Western fighters will undoubtedly provide a major boost to Ukrainian Air Force survivability and air-to-air lethality against the Russian VKS once supplied. However, they would still be at risk from Russia's SAM systems, and have limited dynamic ground attack options. (8/10) pic.twitter.com/RNHxFOM8rB — Justin Bronk (@Justin_Br0nk) January 23, 2023

Rootsi kaitseminister Pål Jonson kinnitas kolmapäeval Politicole, et Rootsil ei ole praegu plaani saata Gripen hävituslennukeid Ukrainale.

Prantsuse Rafale ja muud sarnased hävituslennukid vajaksid aga suures koguses lääneriikide tsiviilisikuid, et lennukeid remontida ja lendudeks ette valmistada. Need inimesed muutuksid aga Vene rünnakute sihtmärgiks.

Samas kinnitas üks Prantsuse valitsusametnik eskalatsiooni küsimuse peale, et Ukraina on juba saanud väga surmavaid relvi lääneriikidelt, sh Prantsuse Caesar iseliikursuurtükke. "Me ütleme, et kõik mis saadame on mõeldud kaitseks, kuid juba saadetud sõjaline varustus on juba nende [ukrainlaste] käes," kinnitas ametnik.

Sama inimene tõi võrdluseks Patriot õhutõrjesüsteemid, mille puhul väideti samuti, et nende töös hoidmine vajaks NATO riikide sõjaväelasi. "Me ikkagi saatsime need," rõhutas Prantsuse valitsusametnik.

Üks Ukraina piloot kinnitas eelmisel kuul Reutersile, et paljud tema kolleegid õpivad igaks juhuks oma vabal ajal inglise keelt juhuks kui Ukrainale antakse välismaalt lääneriikide päritolu hävituslennukeid.