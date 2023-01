FT: Prantsusmaa ei välista hävituslennukite saatmist Ukrainale

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ei välistanud esmaspäeval Prantsuse hävituslennukite saatmise Ukrainale. Macron kinnitas, et Ukrainale antakse relvaabi kui see on Ukraina relvajõududele kasulik ja praktiline ning ei too endaga kaasa eskalatsiooni. Allikate kinnitusel teatas Pariis teistele Euroopa riikidele, et Prantsusmaa kaalub oma hävituslennukite saatmist, kuid otsust pole veel tehtud.

"Definitsiooni kohaselt ei ole miski välistatud," kinnitas Prantsusmaa president Emmanuel Macron pressikonverentsil Haagis esmaspäeval, kui talt küsiti kas Prantsusmaa saadab Ukrainale hävituslennukeid. Macron samas lisas, et Prantsusmaa pole saanud Ukrainalt ametlikku palvet lennukite tarneks, vahendas The Financial Times.

Macroniga samal laval olnud Hollandi peaminister Mark Rutte kinnitas, et Ukraina pole veel Hollandilt F-16 hävitajaid palunud, seega neid praegu ei tarnita, vahendas Hollandi portaal NOS.

The Financial Times allikate kinnitusel teatas Pariis teistele Euroopa riikidele, et Prantsusmaa võib saata Ukrainale täiendavaid relvasüsteeme, sh hävituslennukeid. Samas kinnitasid lehe allikad, et otsust nende saatmiseks ei pruugita lähiajal teha. Praegu on jätkuvalt prioriteediks õhukaitse.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov külastab teisipäev Prantsusmaad ning kohtub Pariisis oma Prantsuse ametikaaslase ning Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Kõneluste käigus on kavas arutada ka Prantsusmaa sõjalist abi Ukrainale.

Macron kinnitas esmaspäeva õhtul, et Ukrainale antakse relvaabi kui see on Ukraina relvajõududele kasulik ja praktiline. Samuti kaalutakse kas konkreetne relvasüsteem võib endaga kaasa tuua eskalatsiooni või Prantsusmaa sõjalise võimekuse nõrgenemise.

Financial Timesiga suhelnud kaitseanalüütikute sõnul võiks Prantsusmaa anda Ukrainale vanemaid Mirage hävituslennukeid kui Macron peaks otsustama saata Ukrainale lennukeid.

Prantsuse ettevõtte Dassault Aviationi toodetud Mirage 2000 lennukeid oli Prantsuse õhuväe teenistuses 2022. aasta alguses 106. Prantsusmaa asendab neid järk-järgult viienda põlvkonna Rafale hävituslennukitega.

Prantsuse õhuvägi lõpetas eelmise aasta juunis juba 14 Mirage 2000-C lennuki kasutamise. Kuna Prantsusmaa toodab oma hävituslennukeid ise, siis ei vaja riik kolmandate riikide heakskiitu nende ekspordiks.

USA päritolu F-16 hävituslennukite eksport kolmandatele riikidele vajaks aga Ameerika Ühendriikide valitsuse heakskiitu.

Ukraina õhuväe esindaja Juri Ignat kinnitas hiljuti, et riigi õhuvägi vajab Ukraina õhuruumi kaitseks kuni 200 moodsat hävituslennukit.

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden välistas esmaspäeva õhtul USA päritolu F-16 hävituslennukite saatmise Ukrainale. Saksamaa kantsler Olaf Scholz välistas varem samuti Saksa hävitajate saatmise Ukrainale.

Poola samas on teatanud, et on valmis NATO liitlaste nõusoleku korral saatma Ukrainale hävituslennukeid. Poola peaminister Mateusz Morawiecki sõnul tehakse kõik sellised sammud kooskõlastades liitlastega.