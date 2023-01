Sõjamuuseum on saanud 11 maaomaniku nõusoleku punamonumentide eemaldamiseks

"Riigikantselei saatis välja 44 kirja kinnistuomanikele. Nendest pooltega on meil tänaseks olemas kontakt. 11 on andnud selged nõusolekud, et nad on nõus, et see mälestusmärk nende kinnistult eemaldatakse," ütles Lill ERR-ile.

Ta märkis, et paaril juhul on selgunud ka see, et mõned mälestusmärgid on juba ühel või teisel põhjusel eemaldatud. Lill lisas, et näiteks Narva linn on öelnud, et neil on vaja natuke rohkem aega, et kohalikud otsustusprotsessid läbida.

"Ühelt poolt me suhtleme veel kinnistuomanikega. Tõenäoliselt tuleb seal veel nõusolekuid väikese viivisega. Ja siis koostöös riigi kaitseinvesteeringute keskusega (RKIK) teeme tööplaani ja täpsemad kokkulepped kinnistuomanikega, millal neid töid hakatakse tegema," lausus Lill.

Lille sõnul praegu veel selle kohta infot, millal esimesed tööd kellegi kinnistul võiksid alata, ei ole.

Nii hauatähised kui ka teised punasambad loodetakse teisaldada käesoleva aasta jooksul.