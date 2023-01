Prantsusmaa plaanib suurendada kaitsekulutusi

Prantsusmaa president Emmanuel Macron lubas reedel, et riik suurendab sel kümnendil kaitsekulutusi.

Macron tahab, et Prantsuse kaitse-eelarve oleks aastateks 2024-2030 400 miljardit eurot. Macroni ettepanek vajab veel ka parlamendi heakskiitu. Aastateks 2019-2025 on Prantsuse kaitsekulutusteks planeeritud 295 miljardit eurot, vahendas Financial Times.

Macroni sõnul tuleb tagada, et Prantsuse relvajõud suudavad tegutseda suurtes sõjalistes konfliktides. Macron ütles, et Prantsuse armee peab olema valmis selle sajandi väljakutseteks.

Prantsusmaa hakkas oma kaitse-eelarvet suurendama juba 2017. aastal. Macroni sõnul on vaja aga kulutusi suurendada veelgi.

"Peame tagama, et riik on valmis ka järgmiseks, mitte ainult viimaseks sõjaks," ütles Macron.

Prantsusmaa ametnikud muretsevad üha rohkem, et riigi armeel pole piisavalt varustust ja laskemoona varusid, vahendas Financial Times.

Macron on Prantsusmaa esimene relvajõudude ülemjuhataja, kes ei ole käinud sõjaväes. Ta sai täisealiseks pärast seda, kui Prantsusmaa loobus kohustuslikust ajateenistusest 1997. aastal.