Pevkur: Venemaa sammud viitavad, et valmistutakse väga suureks pealetungiks

Liitlaste sõjaline abi on praegu Ukrianale äärmiselt oluline, sest Venemaa viimase aja tegevus näitab, et valmistutakse lähima paari kuu jooksul tehtavaks suureks pealetungiks, ütles "Ukraina stuudios" kaitseminister Hanno Pevkur.

Ajal, mil liitlaste seas pole täielikku üksmeelt, kas ja millal saata Ukrainale abiks tanke, on märkidest võimalik järeldada, et järgmised kaks-kolm kuud saavad Ukraina jaoks olema kriitiliselt olulised, ütles Pevkur.

"Miks on (tankide andmise) ootus nii suureks läinud – kõik saavad aru, et paar järgmist kuud on väga kriitilised. Seis Ukrainas on keeruline, Venemaa koondab uusi jõude, on toonud elavjõudu väga palju juurde. Ja kui võtame Gerassimovi (Ukraina agressiooni ülemjuhiks) määramise Surovikini asemel, siis selle taga pole pigem see, et Surovikin ei saanud hakkama, vaid Gerassimov omab käsuõigust kõikide armeeliikide üle. Need sammud viitavad sellele, et Venemaa valmistub suuremaks pealetungiks," lausus Pevkur.

Kaitseministri sõnul kasutab Venemaa praegu kurnamistaktikat, et vähendada Ukraina õhutõrjevõimet.

"Tundub, et venelastel on taktika, et võimalikult palju kurnata Ukraina ja liitlaste õhutõrjesüsteeme, sest venelased kardavad (praegu) lennata Ukrainasse, sest nende hävitajad tulistatakse alla. Kui lääs ei suuda Ukrainat õhutõrjesüsteemidega toetada, siis tekib Vene hävitajatel opereerimisvõimalus Ukrainas. Murekohti on küll ja need kaks-kolm kuud on kriitilised ja me peaksime olema valmis, et Venemaa proovib selle aja jooksul teha väga suurt pealetungi," ütles Pevkur.

Liitlased ei suutnud sel nädalal Ramsteinis toimunud kohtumisel kokku leppida tankide andmises Ukrainale. Pevkuri sõnul ei saa öelda, et Saksamaalt jah-sõna Leopard 2 tankide andmiseks ei tulegi.

"Kui me (Saksmaa kaitseministri) Pistoriusega kohtusime ja rääkisime natuke oludest, mis Saksamaal valitsevad, siis tema jutust ma sain küll aru, et ta on andnud armeele ülesande teha selgeks, kui palju on Saksamaal üldse võimalik tanke anda, kui palju neid on kohe võtta. /.../ Uuel kaitseministril väga palju öelda ei olnud, sest neil pole koalitsioonisisest kokkulepet. Eks nad seda otsivad edasi," lausus Pevkur.

Kaitseministri sõnul pole lahendus ka see, et mõni riik, näiteks Poola, kes on lubanud Saksamaa seisukohast hoolimata Leopardi tankid Ukrainale anda, asub üksinda tegutsema.

"Muutust toob see, kui liitlaste poolt antud tankid, lahingmasinad, tehnika toimib ühe löögirusikana. Ma ei näe, et ühepoolne tankide andmine võiks kuidagi midagi paremaks teha ka liitlaste omavahelistes suhetes. Saksamaa võib rohkem kapselduda ja meile ei ole seda vaja," lausus Pevkur.

Tankid on samas väga oluline lisajõud Ukrainale ning kogu muu abi kokku ei kompenseeriks Ukraina tankideta jätmist, lisas ta. "Ei, see ei ole piisav. Tank on ikkagi hoopis teine jõud," ütles Pevkur.