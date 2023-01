Haavisto: Soome peab võib-olla liituma NATO-ga ilma Rootsita

Soome välisministri sõnul peab Soome võib-olla liituma NATO-ga ilma Rootsita. Eelistatud variant on jätkuvalt ühine liitumine kaitsealliansiga. Haavisto kinnitusel on nüüd mõistlik võtta paariks nädalaks paus läbirääkimistes Soome, Rootsi ja Türgi vahel, pärast Türgit ärritanud proteste Rootsis. Rootsi välisminister Tobias Billström teatas, et on Soomega kontaktis, et Haavisto kommentaaridest paremini aru saada.

Soome välisministri Pekka Haavisto sõnul peab Soome arvestama võimalusega, et riik liitub NATO-ga ilma Rootsita, kui Rootsi avalduse menetlemine liiga kaua aega võtab. Soome ja Rootsi on varem püüdnud oma liitumisprotsessi sünkroonis hoida ning välisministri kinnitusel on see jätkuvalt kõige enam eelistatud variant, vahendas Yle.

Haavisto sõnul on veel liiga vara, et selles küsimuses selget seisukohta võtta.

Rootsis on viimastel nädalatel toimunud ulatuslikud Türgi vastu suunatud protestid, mis on pingestanud suhteid Rootsi ja Türgi vahel. Türgi president Tayyip Erdogan ütles, et Rootsi ei peaks ootama Türgi toetust liitumiseks NATO-ga peale koraani koopia põletamist Stockholmis ühe Taani poliitiku poolt.

Haavisto sõnul on need protestid muutunud selgeks takistuseks Soome ja Rootsi püüdlustele liituda NATO-ga. Välisministri sõnul mängivad protestijad Soome ja Rootsi julgeolekuga.

Välisministri hinnangul on protestijate eesmärk Türgit provotseerida ja poliitikuid ning elanikke mõjutada. Haavisto sõnul võib Soome ja Rootsi ametlik liitumine NATO-ga lükkuda edasi, kuniks Türgi valimised maikuus ära on olnud.

Soome välisministri kinnitusel püüavad Soome, Rootsi ja Türgi korraldada uut kolmepoolset kohtumist, et tekkinud olukorda hinnata. Haavisto kinnitas eraldiseisvalt Reutersile, et mõistlik on nüüd paariks nädalaks läbirääkimised pausile panna.

Rootsi välisminister Tobias Billström kinnitas Rootsi SVT-le, et ta on Soomega kontaktis, et aru saada mida Soome välisminister nende kommentaaridega mõtles.

Billströmi sõnul austab Rootsi kolmepoolset kokkulepet Rootsi, Soome ja Türgi vahel seoses kahe põhjamaa NATO-taotlusega. Rootsi välisminister kinnitas, et seda kokkulepet järgiti varem ja seda kavatsetakse järgida ka edaspidi.