Rootsi ja Türgi otsustasid NATO-läbirääkimised ajutiselt peatada

Rootsi on koos Türgiga otsustanud NATO-liikmesuse läbirääkimised ajutiselt peatada, kuniks olukord rahuneb, teatas sealne meedia.

Rootsi NATO-läbirääkija Oscar Stenström ütles Sveriges Radio saates "Godmorgon världen", et kõnelused Türgiga otsustati esialgu peatada, kuna oli oht, et olukord pingestub veelgi. Ta viitas Stockholmis aset leidnud koraanipõletamisele ja reaktsioonidele, mis see välismaal tekitas, vahendas Yle.

"Ei ole mõtet konfidentsiaalselt arutleda ja füüsiliselt kohtuda, sest see võib olukorra veelgi keerulisemaks muuta," ütles Stenström.

Ta märkis intervjuus, et hoolimata praegusest olukorrast loodab ta, et Rootsi ja Türgi läbirääkijad võiksid järgmisel nädalal omavahel kontakti saada.

Hiljuti ütles Türgi president Recep Tayyip Erdogan, et Rootsi ei peaks ootama Türgi toetust liitumiseks NATO-ga. Rootsi on varem öelnud, et Türgi küsib NATO-taotluse heakskiidu eest liiga palju.