Sakkov: ei ole märke, et Erdogan eraldaks Soome ja Rootsi liitumisprotsessi

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles teisipäeva hommikul, et Soome peab arvestama võimalusega, et riik liitub NATO-ga ilma Rootsita, kui Rootsi avalduse menetlemine liiga kaua aega võtab. Samas rõhutas ta, et eelistatud on ikkagi koos Rootsiga liitumine.

Sakkov ütles, et välisminister Haavisto kinnitas teisipäevahommikusel pressikonverentsil üle seisukoha, et NATO-sse liigutakse koos Rootsiga.

"Eks selline olukord ju võib tekkida. Selle olukorra tekitamine lõpeks ka Türgi kätes, sest Türgi otsustab, kas Soome ja Rootsi liitumine NATO-ga viia Türgi parlamendi ette eraldi eelnõudena või koos. Ja kui nad selle eraldi viivad, siis on teoreetiliselt võimalik see, mida välisminister Haavisto ütles," kommenteeris Sakkov.

Küll aga ei ole praegu Sakkovi sõnul indikatsioone, et Erdogan plaaniks Rootsi ja Soome NATO-ga liitumise ratifitseerimise eraldada. "Praeguse teadmise järgi need liiguvad koos, aga see võib muutuda," ütles Sakkov.

Sakkov tõdes, et läbirääkimistes Türgiga võib tõenäoliselt tulla paus kuni Türgi valimisteni. "See, mis nädalavahetusel Stockholmis Türgi saatkonna eest toimus, viskas ikkagi masinavärki päris suure peotäie liiva. Ja siin tuleb mängu ka Türgi valimiste ajakava. Valimised toimuvad 14. mail. Arvestama peab ka sellega, et 22. märtsist kuni 20. aprillini on Ramadani aeg, mistap Türgi parlamendil enne valimisi ongi aega tegelikult kuni 22. märtsini," rääkis Sakkov.

Peale Türgi valimisi on Sakkovi sõnul oluliseks ajatähiseks NATO Vilniuse tippkohtumine 11. ja 12. juulil.

"Kas enne seda saab Türgi parlament need asjad ratifitseeritud, elame näeme. Praegu Soome riigijuhid on andnud indikatsioone, et see võib minna kauem, kui nad algselt arvasid," ütles Sakkov.

Et Rootsi või Soome NATO-ga liitumise osas ümber mõtleks, ei pea Sakkov tõenäoliseks.