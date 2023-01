Kristersson: Rootsis on täielik sõnavabadus

Koraaani põletas nädalavahetusel Stockholmi Türgi saatkonna juures peetud meeleavaldusel Taani-Rootsi paremäärmuslikuks peetud poliitik Rasmus Paludan.

"Meil on Rootsis täielik sõnavabadus, mis kehtib ka pühade raamatute põletamise kohta. Kõik, mis on seadusega lubatud, ei ole minu arvates austusväärne ja kohane. Seda vaadet jagan ma USA välisministeeriumiga, NATO peasekretäriga, Soome valitsusega. Minu arvates peame me üksteist austama. On täiesti legitiimne olla Rootsi NATO-pürgimuse vastu. On täiesti legitiimne aga olla ka kriitiline nende suhtes, kes teevad praegu kõik endast oleneva, et saboteerida Rootsi ja Soome ühiseid NATO-kõnelusi. Mul on täpselt sama seisukoht nagu Soomel, USA-l ja NATO-l," rääkis Rootsi peaminister Ulf Kristersson.