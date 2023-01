Ehitushinnad on langenud, kuid arendajates optimismi pole

Kinnisvaraarendajad on lähituleviku plaane tehes ettevaatlikud, sest turg on jahtunud ja ehitamine muutub üha kallimaks. Eelmisel aastal kerkisid ehitushinnad peaaegu viiendiku võrra ning arendajad usuvad, et kasv jätkub.

Eesti ehitushinnaindeks tõusis eelkõige ehitusmaterjalide kallinemise tõttu, ütles Merko Eesti juht Ivo Volkov. Tänavu läheb ehitus Volkovi sõnul veel kallimaks, kuigi mõned materjalid on mõnevõrra odavnenud.

"Palgasurve on tugev ja energiahinnad on kõrged. Isegi kui materjalide hinnad enam ei tõuse sellises tempos, siis teised komponendid, julgen kahtlustada, ei lase tervikhinna indeksil allapoole tulla. Ei näe põhjust, miks peaks ehitushind olema väiksem kui inflatsioon. Inflatsiooni üsna üksmeelselt ennustatakse 10 protsendi peale, midagi sellist siis võikski olla parim pakkumine," lausus Volkov.

"Tänaseks on ehitushinnad tipust alla tulnud. Julgen arvata, et sellel tasemel on nüüd mõnda aega. Aga arvestades inflatsiooni ja palgatõusu, ma usun, et aasta pärast on ehitushind juba kõrgemal kui see on täna," ütles Hepsori nõukogu liige Kristjan Mitt.

Kallinenud sisendhinnad on teinud kinnisvara kallimaks ja kuna samas on inimeste reaalne ostujõud vähenenud, on uusi elamispindu hakatud vähem ostma, ütles Merko juht Volkov. Kokkuvõttes väheneb ka uusarenduste maht.

"Jah, kindlasti (väheneb). Kaks aastat tagasi tehtud plaanides, kuidas me järgmisi arendusetappe kuskil alustame, need plaanid on kindlasti vaja üle vaadata. Ei osteta nii palju," lausus Volkov.

Nii Volkov kui ka Mitt ütlesid, et ehitusmahud üldpinna järgi tänavu kindlasti kukuvad. Kuid kaugemasse tulevikku suhtuvad nii ehitajad kui ka arendajad optimistlikult ja teevad ettevalmistustöid.

Eelmisel aastal esitati Tallinnas rekordarv ehitusloa taotlusi ehk 33 protsenti rohkem kui 2021. aastal.

"Meie taotluste ja esitatud projektide osas mingit vaibumist ei näe. Meie vaates liigub see ühtlaselt – aasta lõpp-aasta algus oli vaiksem periood, mis on ka tavaline, aga viimased nädalad näitavad selles osas päris suurt aktiivsust," ütles Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Ivari Rannama.