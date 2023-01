Soome tahab NATO-ga ühinemises selgust saada juuliks

Ankara pole endiselt Soome taotlust NATO-ga liitumiseks heaks kiitnud ja president Sauli Niinistö sõnul tuleb kõigepealt ära oodata mais toimuvad Türgi valimised. Niinistö sõnul on oluliseks verstapostiks liitumise protsessis juulis toimuv NATO tippkohtumine.

Hiljuti ütles Türgi president Recep Tayyip Erdogan, et Rootsi ei peaks ootama Türgi toetust liitumiseks NATO-ga. Soome tahab aga NATO-ga liituda koos Rootsiga.

"Võtmetähtaeg on NATO tippkohtumine juuli keskel ja kui selleks ajaks arengut ei toimu, siis hakkab mure suurenema. Siis on vaja tõsist mees-mehele vestlust," ütles Niinistö.

"Meil on vaja täielikku selgust, millised on mured ja kas sellega saab midagi ette võtta," lisas Niinistö.

Türgi ja Ungari pole veel Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga heaks kiitnud. Soomlased küsivad üha häälekamalt, millal see NATO-sõlm lahti hargneb või kas üldse. Rootsi on juba öelnud, et Türgi küsib NATO-taotluse heakskiidu eest liiga palju.