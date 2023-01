Venemaa käskis Läti saadikul kahe nädala jooksul riigist lahkuda

Venemaa nõudis, et Läti saadik lahkuks riigist kahe nädala jooksul. Läti teatas 23. jaanuaril, et solidaarsusest Eestiga alandab riik diplomaatiliste suhete taset Venemaaga. Venemaa teatas samal päeval, et palub Eesti suursaadikul Moskvas riigist lahkuda. Eesti teatas varem, et nõuab Venemaalt Eesti saatkonna töötajate arvu vähendamist samale tasemele nagu on Eesti saatkonna töötajaid Venemaal.