Reinsalu kutsub Euroopa riike vähendama oma diplomaatide arvu Venemaal

"Eesti ei tagane oma pariteetsuse põhimõttest, mille me oleme Vene Föderatsioonile teatavaks teinud," ütles Reinsalu ERR-ile.

See tähendab Reinsalu sõnul seda, et kui Venemaalt lahkub Eesti suursaadik, siis lahkub Eestist ka Vene suursaadik 7. veebruariks.

Seega on Eesti-Vene diplomaatiliste suhete tase alandatud ajutise asjuri tasemele. Reinsalu sõnul ei ole veel selge, kas ajutiseks asjuriks Moskva saatkonnas saab inimene, kes on juba praegu Moskvas diplomaadina tööl või saadetakse sinna keegi Tallinnast.

"See on juba praktiline otsus, mille välisministeerium kujundab lähiajal. Aga kindlasti ajutine asjur asub neid kohuseid Moskvas täitma," lausus ta.

ERR küsis kui suur on oht, et Eesti saatkonna maja Moskvas jääb tühjaks. "Eesti järgib Viini diplomaatiliste suhete konventsiooni, kõik need sammud, mida me oleme astunud, on kooskõlas selle konventsiooniga ja meil mingit lisainformatsiooni Venemaa poolt nendes küsimustes täiendavalt ei ole," ütles Reinsalu.

Reinsalu ütles, et on praegu Euroopa välisministrite koosolekul, kus ta Venemaa poolsest sammust ka oma kolleege informeerib. "Ja ma kindlasti kutsun ka teisi riike üles Eesti poolt kehtestatud pariteetsuse põhimõtet järgima," lausus Reinsalu.

Enamuses Euroopa riikides on olnud Venemaa saatkonna töötajate arv võrreldes sama riigi saatkonnaga Venemaal ebaproportsionaalselt suur.