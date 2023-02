Venemaa vähendas oma saatkonna nõutud suuruseni

"Venemaa Föderatsiooni saatkond täitis nõuded, mis olid Eesti välisministeeriumi noodiga ette seatud," ütles ministeeriumi pressiesindaja Anna Tisler-Lavrentjev ERR-ile.

Ta täpsustas, et Venemaa saatkonna töötajate arv pidi 1. veebruariks vähenema kaheksale diplomaadile ning viieteistkümnele lähetatud haldus-, tehnilisele ja teenindavale töötajale. Teisipäeval lahkus Eestist Venemaa suursaadik Vladimir Lipajev.

Moskvast lahkus aga teisipäeval Eesti suursaadik Margus Laidre, ütles Tisler-Lavrentjev. Laidre jätkab tööd välisteenistuses, lisas välisministeeriumi pressiesindaja.

Välisministeerium teatas 11. jaanuaril, et nõuab Venemaalt selle Tallinnas asuva saatkonna töötajate arvu vähendamist selliselt, et see oleks võrdne Moskvas tegutseva Eesti saatkonna personali suurusega. Kokku nõuti Venemaalt 13 diplomaadi ja kaheksa tehnilise töötaja äraviimist.

Sellele vastas Venemaa 23. jaanuaril Eesti suursaadiku väljakutsumisega ning palvega 7. veebruariks Moskvast lahkuda. Samas teatas Venemaa, et kutsub Tallinnast tagasi ka oma suursaadiku.

Margus Laidre oli olnud Eesti suursaadik Moskvas alates 2018. aasta oktoobrist. Venemaa saadik Eestis Vladimir Lipajev alustas tööd mullu veebruaris vahetult enne Ukraina sõda.

Pärast Eesti sammu otsustas ka Läti langetada diplomaatiliste suhete taset Venemaaga alates 24. veebruarist. Leedu on sama sammu teinud juba varem.