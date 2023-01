Zelenski: Ukraina vajab Vene terrori peatamiseks ATACMS-i rakette

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Ukraina vajab Vene terrori peatamiseks, et USA nõustuks Ukrainale tarnima ATACMS-i rakette.

ATACMS-i tarnimise toetajate sõnul on rakette vaja, sest praegu ei suuda Ukraina väed tabada sihtmärke rindejoonest eriti palju kaugemal. See põhjustab nende sõnul paljude ukrainlaste surma ja muudab Ukraina jaoks väga keeruliseks Vene vägede väljasaatmise, vahendas The Kyiv Independent.

Ukrainas praegu kasutatavate HIMARS-rakettide lennuulatus on 80 kilomeetrit ja need ei jõua paljudele Venemaa poolt okupeeritud aladele. USA on seni keeldunud tarnimast ATACMS-i rakette, mille lennuulatus on 300 kilomeetrit, ja GLSDB rakette, mis suudavad lennata 150 kilomeetrit.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas pühapäeva hommikul, et Ukraina väed tõrjusid Donetski ja Luganski oblastis tagasi 16 Venemaa rünnakut.

Ukraina peaprokuratuur teatas 28. jaanuaril, et Venemaa sõjavägi on alates 24. veebruarist Ukrainas toime pannud 66 743 sõjakuritegu ja agressioonikuritegu.

Kiiev ja tema lääneliitlased peavad kiirkõnelusi võimaluse üle varustada Ukrainat kaugmaarakettide ja sõjalennukitega, ütles Ukraina presidendi nõunik, vahendas The Guardian AP-d.

Volodõmõr Zelenski nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et Ukraina toetajad läänes mõistavad, kuidas sõda areneb ja vajadust varustada Ukrainat lennukitega, mis suudaksid anda kaitset soomustatud lahingumasinatele ja tankidele, mida on Ukrainale lubanud anda Saksamaa ja USA.

Just Tšehhi uueks presidendiks valitud Petr Pavel ja Slovakkia president Zuzana Caputova plaanivad ühist visiiti Ukrainasse, vahendas The Kyiv Indpendent Tšehh TV kanalit CT24.

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov kohtub järgmise nädala alguses USA uue Moskva suursaadiku Lynne Tracyga, teatas Vene uudisteagentuur RIA.