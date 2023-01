Scholz ütles taas, et ei toeta hävitajate saatmist Ukrainasse

Scholz on järjepidevalt teatanud, et Berliin ei toeta hävitajate saatmist Ukrainasse. Kiiev soovib saada läänes toodetud kaugrakette ja ka hävitajaid.

"Hävituslennukite küsimust ei teki üldse," ütles pühapäeval Scholz.

Scholz ütles ka eelmise nädala kolmapäeval, et Ukrainale hävitajaid ei saadeta. Eelmisel nädalal otsustasid Saksamaa ja USA, et varustavad Ukrainat kaasaegsete tankidega. Euroopa riigid plaanivad Ukrainasse saata umbes 80 Leopard 2 tanki, vahendas Politico.

"Kui kohe pärast selle otsuse vastuvõtmist algab Saksamaal järgmine arutelu, siis kõigutab see kodanike usaldust valitsuse otsuste vastu. Minu jaoks on praegu oluline, et kõik need, kes lubasid varustada Ukrainat tankidega, seda teeksid," ütles Scholz.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles laupäeval, et Kiiev peab hävitajate tarnimise osas läbirääkimisi. Podoljak tõi välja, et mõned lääneriigid on relvatarnete osas väga ettevaatlikud.

Veebiväljaande Politico andmetel kutsuvad USA sõjaväe ametnikud Pentagoni üles andma Ukrainale F-16 hävituslennukeid. Valge Maja asejulgeolekunõunik Jon Finer ütles, et USA arutab hävitajate saatmist väga ettevaatlikult koos Ukraina ja liitlastega.

Ukraina soovide tabeli tipus on Ameerika hävitaja F16, kuid Kiiev tunneb huvi ka prantslaste Rafale ja rootslaste Gripeni vastu.