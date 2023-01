Politico: Eurokomisjon toetab nüüd piiridele tarade rajamist

Politico teatel saatis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidele kirja, milles kutsus üles rajama tarasid Euroopa välispiirile.

Oma kirjas kirjeldab ta EL-i fondide käikulaskmist, et toetada liikmesriike piirikontrolli võimekuse ja taristu tugevdamisel.

Austria tahab ehitada Bulgaaria ja Türgi piiri äärde tara, mis läheks maksma kaks miljardit eurot. Paljud ametnikud eeldavad, et komisjon rahastab taraga seotud ehitamist, nagu kulutused personali ja tehnoloogia peale. See võimaldab EL-i riikidel suunata rohkem rahalisi vahendeid tara enda ehitamiseks.

Enne 2015. aasta rändekriisi pidas EL pagulaste vastuvõtmist traditsiooniliseks humanitaarabinõuks.

Nüüd astub Euroopa Liit samme, mida kunagi selle juhid pidasid vastuoluliseks, kuna juba 12 EL-i riiki nõuab välispiiride tugevdamist, nende hulgas on ka Taani ja Poola. Brüssel kritiseeris varem järjepidevalt Ungari karmi piiripoliitikat.

Ungarist rändas 2015. aastal läbi umbes 400 000 migranti ja põgenikku, enne kui parempoolne valitsus sügisel lõunapiiri okastraataiaga sulges. Budapest kaebas siis EL-i kohustuslikud põgenike ümberjagamise kvoodid Euroopa Kohtusse ning võttis vastu seadused, mis karistavad illegaalselt riiki sisenemise ja piiritarade lõhkumise eest.

Komisjoni pressiesindaja Eric Mamer ütles hiljuti, et komisjon pole oma seisukohta muutnudki. "Taristut puudutav sõnastus pärineb juriidilistest tekstidest ja näib, et on valesti aru saadud, et me ei rahasta ühtegi taristu projekti," ütles Mamer.