Poola peaminister Mateusz Morawiecki teatas esmaspäeval, et Poola kavatseb sel aastal kulutada riigikaitsele neli protsenti SKP-st. Morawiecki teatas sellest külastades Poola 18. mehhaniseeritud diviisi Siedlces Ida-Poolas, vahendas PAP. Koos peaministriga oli visiidil kaasas Poola kaitseminister Mariusz Blaszcak.

Morawiecki teatas pressikonverentsil, et Poola valitsus on võtnud prioriteediks riigi relvajõudude tugevdamise. Samuti tahab Poola, et riigi territooriumil asuks veel rohkem NATO liikmesriikide sõdureid.

Poola kavatseb samuti ennaktempos oma relvajõudusid suurendada. Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak lubas juulis, et Poolal saab olema Euroopa kõige tugevam maavägi. Poolal on juba praegu rohkem tanke ja haubitsaid kui Saksamaal. Poola on võtnud sihiks suurendada oma kaitsejõud 300 000ni 2035. aastaks, meenutas Politico. Saksa relvajõududes teenib 170 000 inimest.

"Sel aastal teeme pretsedenditu pingutuse, me kulutame neli protsenti SKP-st Poola relvajõududele, see võib olla suurim rahaeraldis [SKP] protsendi mõttes kõikide NATO riikidega võrrelduna," kinnitas Poola peaminister Morawiecki.

Poola ostis eelmisel aastal suures koguses sõjatehnikat, sh USA päritolu Abrams tanke ja HIMARS mitmikraketiheitjaid. Samuti tellis Poola Lõuna-Koreast tanke ja hävituslennukeid.

Poola otsustas juba 2017. aastal tõsta riigikaitse kulud järk-järgult 2,5 protsendini SKP-st. Tollal võimul olnud valitsus otsustas eraldada Poola riigi kaitsele täiendavalt 200 miljardit zlotti (46,6 miljardit eurot) 15 aasta jooksul.

Poola kaitseministeeriumi varasema arengukava kohaselt pidi Poola jõudma 2,5 protsendile riigikaitse kuludest 2030. aastaks. NATO liikmesriigid on omavahel leppinud kokku, et kulutavad riigikaitsele vähemalt kaks protsenti SKP-st.