X!

Suurbritannia juhitud JEF-i riigid plaanivad süvendada kaitsekoostööd

Välismaa
Ühendekspeditsiooniväe (JEF) liikmesriikide lipud selle valitsusjuhtide kohtumisel Tallinnas..
Ühendekspeditsiooniväe (JEF) liikmesriikide lipud selle valitsusjuhtide kohtumisel Tallinnas.. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Soome plaanib süvendada kaitsekoostööd Suurbritannia ja teiste ühendekspeditsiooniväe (JEF) liikmesriikidega, sõlmides novembris Oslos toimuval kohtumisel uue kaitsekoostööleppe. JEF on kümnest NATO põhjapoolsemast liikmesriigist koosnev ühendus, kuhu kuulub ka Eesti

Koostööplaane kinnitas Ühendkuningriigi mereväe juhataja admiral Gwyn Jenkins. Yle andmetel allkirjastavad JEF-i liikmesriigid lepingu novembris Oslos toimuval kohtumisel.

Jenkins kinnitas, et Briti tuumaheidutus on osa NATO kollektiivkaitse raamistikust, mis hõlmab ka JEF-i liikmesriike. Briti saatkond Helsingis täpsustas, et tegemist ei ole eraldiseisva tuumakaitsegarantiiga, vaid NATO laiema heidutusstrateegia osaga, vahendas Yle

JEF-i kuuluvad Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Madalmaad, Norra, Rootsi ja Ühendkuningriik. Kõik need riigid kuuluvad NATO-sse. Kriisides ja sõjaolukorras on JEF-i esmane ülesanne kiire reageerimine merel, maal ja õhus nii Läänemerel kui ka Põhja-Euroopas, aga ka Kaug-Põhjas.

Soome on varem liitunud ka Prantsusmaa juhitava tuumaheidutuse algatusega, mis samuti ei paku NATO-st eraldiseisvat tuumakaitsegarantiid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

Samal teemal

muusikapäev

muusikaline mõõduvõtt

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:11

Joller läks patsiendisaladuse kaitse teemal arstidega laupkokkupõrkesse

15:57

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

15:56

Napoleoni koogi tekstuuri aitab hoida viin

15:52

"Otse uudistemajast" kolmapäeval kell 11: Taimar Peterkop

15:49

Suurbritannia juhitud JEF-i riigid plaanivad süvendada kaitsekoostööd

15:45

Anthropic hoiatab tehisaru kiire arengu ohtude eest

15:45

Galerii: Tallinna suurest Prismast sai Coop Peremarket

15:40

Curro Torres palgati Aasias riigi meisterklubi tüürima

15:38

Aastaga tõusid palgad kõikides ministeeriumites

15:35

Euroopa Liit plaanib metaanimääruse rakendamise edasi lükata

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

28.09

Eestis levivad taas sügelised

13:36

Kapo: Milremi süütamise eest vastutab Venemaa Uuendatud

06:21

Meediajuhid: võõrkeelse dublaaži keeld kahjustab majandust ja julgeolekut

12:43

Kapo juht: rünne Milremi vastu oli esimene katse, mis õnnestus

28.09

Michal: kütuseaktsiiside langetamise osas jälgime naaberriikide tegevust

28.09

Lõuna-Korea nõuab Ukrainalt vabandust sõjavangide üleandmise avalikustamise pärast

07:13

Vene armee ja sõjalised kulutused kasvavad veelgi Uuendatud

07:51

Sikkut: riigieelarve probleemide juurikas on maksuküüru kaotamine

28.09

Eesti näitlejad kardavad tehisintellekti pealetungi

12:55

Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega Uuendatud

ilmateade

SPORT

15:40

Curro Torres palgati Aasias riigi meisterklubi tüürima

15:02

Aston Martin jätkab järgmisel hooajal samade pilootidega

14:30

Riko Mäeuibo võitis mäestlaskumise Euroopa karikasarja etapi

13:51

Lass alustas Tšehhis klubihooaega võiduga linnarivaali üle

loe: kultuur

15:57

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

15:29

Barbara Lehtna esitleb Kanuti Gildi Saalis 90-ndatest inspireeritud lavastust

15:25

Galerii: Tallinnas toimus kultuurifoorum Paabel

14:56

Tallinna indie-bänd Lemon Trees andis välja oma neljanda albumi

loe: eeter

15:57

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

15:56

Napoleoni koogi tekstuuri aitab hoida viin

15:19

Publikuteenindaja: kontserdimaja koridoris võib ka suurte staaridega kokku sattuda

15:14

Veinimõisnik: Eestit võib juba viis aastat ametlikult veiniriigiks kutsuda

Raadiouudised

15:30

Tööelu manifest soovitab tööõigust uuendada ja juhtimiskultuuri parandada

15:20

Raadiouudised (29.09.2026 15:00:00)

12:40

Michal andis riigikogule üle tuleva aasta riigieelarve eelnõu

12:35

Elva tahab parandada Verevi järve ökoloogilist seisundit

12:30

Kolmapäev tuleb vihmahoogudega

12:20

Raadiouudised (29.09.2026 12:00:00)

10:00

Valitsus suunab erihoolekandesse küsitust mitu korda vähem raha

09:55

Hispaania eluasemekriis tõi taas protestijad tänavatele

09:50

Kohati sajab vihma

09:20

Raadiouudised (29.09.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo