Suurbritannia juhitud JEF-i riigid plaanivad süvendada kaitsekoostööd

Soome plaanib süvendada kaitsekoostööd Suurbritannia ja teiste ühendekspeditsiooniväe (JEF) liikmesriikidega, sõlmides novembris Oslos toimuval kohtumisel uue kaitsekoostööleppe. JEF on kümnest NATO põhjapoolsemast liikmesriigist koosnev ühendus, kuhu kuulub ka Eesti

Koostööplaane kinnitas Ühendkuningriigi mereväe juhataja admiral Gwyn Jenkins. Yle andmetel allkirjastavad JEF-i liikmesriigid lepingu novembris Oslos toimuval kohtumisel.

Jenkins kinnitas, et Briti tuumaheidutus on osa NATO kollektiivkaitse raamistikust, mis hõlmab ka JEF-i liikmesriike. Briti saatkond Helsingis täpsustas, et tegemist ei ole eraldiseisva tuumakaitsegarantiiga, vaid NATO laiema heidutusstrateegia osaga, vahendas Yle.

JEF-i kuuluvad Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Madalmaad, Norra, Rootsi ja Ühendkuningriik. Kõik need riigid kuuluvad NATO-sse. Kriisides ja sõjaolukorras on JEF-i esmane ülesanne kiire reageerimine merel, maal ja õhus nii Läänemerel kui ka Põhja-Euroopas, aga ka Kaug-Põhjas.

Soome on varem liitunud ka Prantsusmaa juhitava tuumaheidutuse algatusega, mis samuti ei paku NATO-st eraldiseisvat tuumakaitsegarantiid.