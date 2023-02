Austraalia eemaldab Briti monarhi oma rahatähtedelt

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Austraalia eemaldab Suurbritannia monarhi oma rahatähtedelt. Monarhi pilti saab edaspidi näha ainult müntidel.

Austraalia kasutas Briti monarhide pilte juba siis, kui riigi rahaühikuks oli veel nael. Suurbritannia kuninganna Elizabeth II surm pani austraallased taas arutlema monarhia tuleviku üle. Austraalia otsustas, et kuningas Charlesi pilti ei kasutata viie dollari rahatähel, vahendas Financial Times.

Austraalia keskpank teatas neljapäeval, et kuningas Charlesi pilti rahatähele ei lisata ja selle asemel tuleb sinna põlisrahvaste kogukondasid esindav pilt.

"Elizabeti-järgsel ajastul on see hea tasakaalustav samm Austraalia jaoks. Saame tunnustada rohkem meie põlisrahvaste pärandit, ajalugu ja kultuuri, mis ulatub kümnete tuhandete aastate taha. Ja teate, see pole saladus, et tahan, et Austraaliast saaks vabariik," ütles rahandusminister Jim Chalmers.

Opositsioonipoliitik Peter Dutton kritiseeris valitsuse otsust. "See otsus vihastab välja Austraalia vaikiva enamuse. Ma leian, et see on järjekordne rünnak meie ühiskonna ja institutsioonide vastu," ütles Dutton.

Kuninganna Elizabeth II ilmus Austraalia rahatähtedele esmakordselt 1953. aastal. 1966. aastal läks Austraalia naelalt üle dollarile. Austraalia siiski jätkas monarhi pildi kasutamist oma rahatähtedel.

Austraalia katkestas ametlikult juriidilised sidemed Suurbritanniaga 1986. aastal. Siis kehtestas Canberra seaduse, mis keelas Londonil võimaluse kehtestada seadusi Austraalias. Suurbritannia monarh on nüüd Austraalia tseremoniaalne riigipea.