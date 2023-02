Valge Maja eitab, et pakkus Putinile rahu nimel Ukraina territooriumi

USA valitsus eitab väiteid nagu CIA peadirektor William Burns oleks teinud Ukrainale ja Venemaale rahuettepaneku, mille käigus Ukraina oleks loobunud viiendikust enda territooriumist, vahendas Newsweek. Väited rahuettepanekust ilmusid algselt Šveitsi väljaandes Neue Zürcher Zeitung (NZZ)

Samuti kinnitas üks CIA allikas Newsweekile, et väiteid nagu Burns oleks salaja külastanud jaanuari keskel Moskvat on täiesti valed. Burns külastas küll jaanuaris salaja Kiievit ja kohtus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, teatas The Washington Post. Venemaa esindaja ÜRO-s Dmitri Poljanski kinnitas Newsweekile, et need väited on huvitavad aga tema ei saa spekulatsiooni osas kommenteerida.

Šveitsi väljaanne NZZ teatas Saksa välispoliitilistele allikatele tuginedes, et CIA peadirektor William Burns pakkus jaanuari keskel Kiievile ja Moskvale välja rahuplaani, mille käigus oleks Ukraina oleks viiendikust enda territooriumist loobunud. Donbassi ala Ida-Ukrainas on umbes nii suur. NZZ teatel lükkasid nii Kiiev kui Moskva rahuettepaneku tagasi. Ukraina polnud valmis loobuma oma territoriaalsest terviklikkusest ja Moskva arvas, et võidab sõja pikas plaanis niikuinii.

NZZ teatel olevat Saksa poliitikud neile kinnitanud, et USA president Joe Biden tahab vältida pikaleveninud sõda ning pakkus seetõttu Ukraina territooriumi rahuplaani osana. Peale seda kui nii Ukraina kui ka Venemaa ettepaneku tagasi lükkasid otsustas Bideni administratsioon anda Kiievile Abrams tanke, väitis Šveitsi NZZ.

Ameerika Ühendriikide valitsus teatas 25. jaanuaril, et saadab Ukrainale kuni 31 M1 Abrams tanki. Samuti lubas Saksamaa Ukrainale 14 Leopard 2A6 tanki ning lubas ka kolmandatel riikidel saata enda tanke Ukrainale. NZZ väitis, et Bideni otsus tanke saata üllatas Saksa kantslerit Olaf Scholzi ning Scholzi otsus saata Saksa Leopardeid oli seetõttu spontaanne otsus, mitte ette kavatsetud.

USA esindaja OSCE-s: Venemaa on Ukrainast välja küüditanud rohkem kui 14 000 last

Ameerika Ühendriikide valitsuse esindaja OSCE juures Michael Carpenter ütles, et Venemaa on Ukrainast sunniviisiliselt minema viinud 14 000 last, vahendas Ukraina uudisteagentuur Ukrinform.

Carpenter esitas oma väite OSCE nõukogu kohtumisel Viinis.

"Vene Föderatsiooni võimud soovivad elimineerida kõik Ukraina rahvusliku identiteedi tunnused ja muuta kõik ukrainlased Vene impeeriumi lojaalseteks alamateks," rõhutas Carpenter. USA esindaja lubas, et Ameerika Ühendriigid jätkavad tööd koos Ukraina ja rahvusvaheliste partneritega, et tuua kõik Ukrainas kuritegusid sooritanud isikud kohtu ette.

Ukraina: Vene võimud viisid Lõssõtšanski linnast Venemaale 50 gümnasisti

Ukraina rahvusliku vastupanu keskus teatas, et Vene okupatsioonivõimud viisid okupeeritud Lõssõtšanski linnast Venemaale 50 gümnasisti, et nad saaks teha eksameid Venemaa territooriumil. Keskkooliõpilased on 11. klassis ning nad viidi Tatarstani. Keskuse sõnul näitab see tegevus, kuidas Venemaa püüab noori inimesi assimileerida. Samas näitavat see kuidas venelased ise ei pea okupeeritud Ukraina alasid päris Venemaaks.

Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse väitel otsivad Vene okupatsioonivõimud ka lapsi, kes salaja õpivad veebi teel Ukraina õppekava järgi.

Kramatorski rünnaku hukkunute arv tõuses neljani

Ukraina päästetöötajad leidsid Kramatorskis Vene raketirünnakus hukkunud naise säilmed, vahendas The Kyiv Independent. Venemaa ründas rakettidega Kramatorski elumaja 1. veebruaril. Rünnakus sai viga 21 inimest. Teadaolevat ei ole tegemist sõjalise sihtmärgiga ning ei ole selge miks Vene väed Kramatorskit ründasid.

Donetski politsei teatel kasutasid Vene väed Kramatorski ründamisel Iskander-K tiibraketti. Vene väed pommitasid Kramatorskit ka 2. veebruaril. Selles teises rünnakus sai kuus inimest viga.