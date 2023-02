Allikad: Venemaa on sõjas kaotanud ligi 200 000 sõdurit

Mitmed allikad kinnitasid The New York Timesile, et Venemaa on sõjas Ukraina vastu kaotanud ligi 200 000 sõdurit. Sõjaliste kaotuste hulka arvestatakse nii hukkunud kui ka viga saanud. Allikate sõnul ei hooli Venemaa oma kaotustest ning seni kaotatud sõdurid ei muuda Vene avalikku arvamust. Eriti suuri kaotusi on Venemaa kandnud Bahmuti linna ümbruses, kuid ka Ukraina kaotab seal sadu sõdureid iga päev.

USA ja teiste lääneriikide allikad kinnitasid The New York Timesile, et Venemaa kaotused sõjas Ukraina vastu lähenevad 200 000 sõdurile. See on kaheksa korda suurem arv kui Ameerika Ühendriikide kaotused Afganistanis 20 aasta jooksul.

Allikad kinnitasid lehele, et sõjalisi kaotusi on keeruline täpselt hinnata ning seda praeguses sõjas ka selle pärast, et Venemaa ei soovi kõiki surma ja viga saanud sõdureid arvesse võtta.

Nii Venemaa kui ka Ukraina on Bahmutis kandnud suuri kaotusi

USA ametiisikute sõnul on Venemaa kandnud eriti suuri kaotusi Bahmuti ja Soledari lahingutes, kus on pealetungidele saadetud minimaalse väljaõppe saanud vangid ja hiljuti väkke võetud mehed. Tihti on nad saadetud otse Ukraina kuulipildujapositsioonide peale. Samas kinnitavad Venemaad tundvad analüütikud, et suured kaotused ei heiduta Venemaa presidenti Vladimir Putinit.

USA allikate kinnitusel võib Venemaa kaotada veel sadu tuhandeid sõdureid ning see ei mõjutaks Vladimir Putini võimuhaaret Venemaal. Samas sellest veel suuremad kaotused võiksid Putini režiimi hakata õõnestama.

Ka Ukraina kaotused on The New York Timesi allikate sõnul Bahmuti kaitsel suured olnud ning iga päev saab sadu Ukraina sõdureid surma ja viga. Samas hoitakse parema väljaõppega Ukraina üksuseid reservis ning rindel on kehvema väljaõppega sõdurid nagu Ukraina territoriaalkaitse. Wagneri taktika hulka samas kuulub vangsõdurite pealesaatmine esimeses rünnakulaines, samas kui Wagneri kogenumad võitlejad püüavad tihti läheneda Ukraina positsioonidele kuskilt külje pealt.

Wagner on värvanud ligikaudu 50 000 sõdurit võitlemaks Ukrainas. USA ametiisikute sõnul on lahingud Bahmuti pärast ja Venemaa kaotused püüdes seda linna vallutada neid šokeerinud, kuna Bahmuti strateegiline tähtsus ei ole kooskõlas hinnaga, mida Venemaa on maksnud nende pealetungide tegemiseks. USA asekaitseminister Colin H. Kahl ütles teisipäeval, et Wagneri inimlainete taktika tuleneb muuhulgas selles, et Vene vägedel on suurtükimoona vähe. Wagneri julma lähenemist on asunud kasutama ka Vene regulaarväed.

Eesti kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ütles hiljuti USA meediale, et Venemaa suudab kaotusi paremini taluda kui Ukraina. Salmi sõnul on Bahmuti lähistel ligikaudu 40 000 kuni 50 000 vangsõdurit. Samas Ukraina sõdurid on Ukraina relvajõudude ja riigi ning ühiskonna jaoks väärtuslikud. Seega on kaotuste omavaheline suhe ebavõrdne, sest Venemaa jaoks on vangid ohverdatavad.

Salm rõhutas hiljem The New York Timesile, et Venemaa jaoks pole nende kaotused olulised, kuna igat langenut käsitletakse kangelasena. Samuti on Venemaal suurem rahvastik ning pole näha, et senised kaotused Vene avalikku arvamust oleks mõjutanud.

Veel hiljuti hinnati Venemaa kaotusteks üle 180 000 sõduri

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles novembris, et Vene väed on Ukrainas kaotanud hinnanguliselt üle 100 000 sõduri ning Ukraina samas suurusjärgus. Tollal väitsid allikad The New York Timesile, et mõlema poole kaotused võivad olla üle 120 000 sõduri.

Briti leht The Sun väitis 21. jaanuaril USA allikatele tuginedes, et Venemaa on sõjas kaotanud 188 000 sõdurit.

Samuti teatas Norra kaitsejõudude ülem, kindral Eirik Kristoffersen 23. jaanuaril, et Venemaa kaotused sõjas on olnud ligikaudu 180 000 ning Ukraina on kaotanud üle 100 000 sõduri. Sellele lisaks on hinnanguliselt 30 000 Ukraina tsiviilisikut sõjategevuse tõttu surma saanud.

Kindral Kristoffersen kinnitas hiljem The New York Timesile, et Vene ja Ukraina kaotuste kohta on palju ebakindlust ning mitte kellelgi ei ole kaotustest tegelikult head ülevaadet. Kindrali sõnul võivad tegelikud sõjalised kaotused nii suuremad kui ka väiksemad.

Kaotuste hulka arvestatakse üldiselt kõik isikud, kes on hukkunud, viga saanud, haiged, kinni peetud, vangi langenud või kadunuks jäänud. Vene-Ukraina sõja kaotusi hinnatakse nii satelliitpiltide, pealtkuulatud side, sotsiaalmeedia ja kohapealse meedia teadetel ning mõlema valitsuse ametlikul aruandlusel. Täpsete arvude kindlaksmääramine on äärmiselt keeruline ja hinnangud varieeruvad isegi USA valitsuse sees.