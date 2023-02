Madis Müller: intresside tõstmine jätkub kiire hinnakasvu pidurdamiseks

Euroopa Keskpanga nõukogu tõstis sel nädalal keskpanga intressimäärasid täiendava 0,5 protsendi võrra. Praeguste teadmiste põhjal on selge, et tõenäoliselt tuleb sama suur intressitõus ka märtsikuus. See on vajalik, et murda liiga kiire hinnatõusu selgroog, kirjutab Madis Müller.

Euroala majandusnäitajaid vaadates on viimastel nädalatel üle pika aja olnud ülekaalus positiivsed uudised – hinnatõus aeglustus jaanuaris oodatust rohkem (detsembri 9,2 protsendilt jaanuaris 8,5 protsendini) ning ka eelmise aasta viimase kvartali majanduskasv oli erinevalt kardetust plussmärgiga.

Heade majandusuudiste taga on eelkõige odavnenud energiahinnad, mis toetavad nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid ning aitavad samuti üldist hinnatõusu aeglustada. Eriti järsult on tänu tavapärasest soojemale talvele kukkunud gaasi hind, mis oli kaks korda kallim alles kuus nädalat tagasi, mil Euroopa Keskpanga nõukogu viimati kogunes.

Seda tajuvad ka Eesti tarbijad, Eesti Gaas teatas alles paari päeva eest, et langetab gaasi hinda veebruarist poole võrra. Kuigi energiahindade prognoosimine on viimasel ajal olnud eriti tänamatu ülesanne, võib siiski pidada tõenäoliseks, et need kujunevad madalamaks, kui veel mõne kuu eest toormeturgudel eeldati. Toormeturgude ootused olid ka oluliseks sisendiks, kui Euroopa Keskpank ja ka Eesti Pank koostasid eelmise aasta lõpus oma majandusprognoose.

Mõistagi on vara rääkida sellest, et Euroopa majanduses on kõik hästi. Hinnatõus on jätkuvalt liiga kiire, inimeste ostujõud on vähenenud ning ka ettevõtjad on oma äride lähiaja väljavaateid kommenteerides pigem pessimistlikud. Kiirest hinnatõusust rääkides tekitavad muret märgid sellest, et püsivama iseloomuga osa hinnatõusust ehk alusinflatsioon ei näita vaibumise märke.

Püsivamat survet hindade tõusuks saab analüüsida vaadates mitte üksnes inflatsiooni koondnumbrit, vaid jättes kõrvale energia, toidukaupade ja muude eriti kõikuvate hindadega toodete ja teenuste hinnamuutused. Alusinflatsiooni näitaja on euroalal püsinud stabiilselt üle viie protsendi juba viimased neli kuud ning ei alanenud ka jaanuaris.

Peamised kiiret hinnatõusu põhjustavad tegurid on muutumas nii euroalal kui ka Eestis. Kui eelmisel aastal mõjutas üldist hinnatõusu eelkõige energia kallinemine, siis nüüd on esiplaanile kerkinud toiduainete ning muude kaupade ja teenuste hinnatõus.

Üldine hinnatase on Eestis juba alates eelmise aasta augustist olnud üsnagi stabiilne. Me kõik tajume eelkõige toidukaupade jätkuvat kallinemist ja ehk pöörame vähem tähelepanu energiahindade langusele. Osalt ka seetõttu, et energiahinnad on taseme mõttes siiski jätkuvalt kallid. Lähikuudel võib siiski Eestis oodata hinnatõusu järkjärgulist aeglustumist, seda suuresti tänu sellele, et võrdlusbaasiks olevad eelmise aasta hinnad kerkisid kiiresti just eelmise aasta esimese pooles.

Eelnevat arvesse võttes otsustasime Euroopa Keskpanga nõukogus sel nädalal tõsta keskpanga intressimäärasid täiendava 0,5 protsendi võrra. Praeguste teadmiste põhjal on selge ka see, et tõenäoliselt tuleb sama suur intressitõus ka märtsikuus. See on vajalik, et murda liiga kiire hinnatõusu selgroog ning saada jagu loomult püsivamatest survetest, mis siiani hinnataset kergitavad.

Liiga vara ja liiga riskantne on eeldada, et majanduse aeglustumine toob iseenesest kaasa ka hinnatõusu raugemise. Eriti kui pidada silmas, et tänu madalamatele energiahindadele on majandusaktiivsus suurenenud ja majanduse väljavaade mõnevõrra paranenud.

"Vaid hinnatõusu kontrolli alla saades hakkab taas kasvama inimeste ostujõud ning ettevõtjatel tekib suurem kindlustunne investeeringute tegemiseks."

Keskpank saab anda oma panuse hinnatõusu aeglustamiseks, olles valmis tõstma intressimäärasid piisavalt selleks, et hinnatõus euroalal aeglustuks kahe protsendi lähedale. Vaid hinnatõusu kontrolli alla saades hakkab taas kasvama inimeste ostujõud ning ettevõtjatel tekib suurem kindlustunne investeeringute tegemiseks ja töökohtade loomiseks.

Ka kodulaenu võtnud Eesti inimeste jaoks, kes peavad hakkama saama senisest suuremate igakuiste laenumaksetega, on tähtis, et hinnatõus aeglustuks ja majandus pöörduks tagasi stabiilsemale kasvurajale.

Mõistan, et see kõlab vastuoluliselt, kuid praegune rangem rahapoliitika (loe: kõrgemad intressimäärad) aitab vältida märksa suuremaid laenumakseid tulevikus. Kui keskpangad praegu ebaleksid intressimäärade tõstmisel, tuleks neid hiljem tõenäoliselt kergitada veelgi kõrgemale, et hinnatõus kontrolli alla saada. Majanduse stabiliseerumine loob võimaluse ka inimeste sissetulekute edaspidiseks kasvuks.

Kuna pangad on Eestis viimastel aastatel olnud laene andes vajalikul määral konservatiivsed, ei ole põhjust väga muretseda, et inimesed intressimäära tõustes laenumaksetega hätta jääksid. Määravam on siin kindlasti töökoha ja püsiva sissetuleku säilimine.

Kommentaar ilmus algselt Eesti Panga blogis.