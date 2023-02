Kessler: pankade kasum on justkui maast leitud

Kessler ütles "Aktuaalsele kaamerale", et pankade erakorralised kasumid on teemaks Euroopas laiemalt.

"Praegu me räägime küllaltki eripärasest juhtumist, kus keskpankade rahapoliitika tulemusel krediidiasutused justkui leiavad maast kasumit ja sealt on see küsimus, et kui selline leitud kasum on, siis kuidas ühiskonnad peaksid suhtuma sellesse," rääkis Kessler.

Kasuminumbreid paisutasid mullu kõik suuremad Eesti pangad: Swedbankil oli kasv 25 protsenti, SEB-l 17 protsenti, LHV-l 26 protsenti, Coop pangal 51 protsenti ja Luminoril kogu Baltikumi peale 67 protsenti. Kasum kõigi peale kokku oli 566 miljonit eurot.

Kui kasumeid toetavad laenuintressid mullu teisel poolaastal pea kahekordistusid, siis hoiustele maksti keskmiselt ikka nullilähedast tootlust.

"Kui hoiuseintressid on ikkagi nii madalad, kas siis peaks pank mõtlema ka selliselt, et ühiskonnale midagi tagasi anda, hoiustajatele midagi tagasi anda, laenuvõtjatele näiteks laenumarginaalide vähendamise näol. Need on need teemad, ma arvan, mida pangandus peaks tõsiselt mõtlema enne, kui ühiskond nende eest hakkab neid mõtlema," kommenteeris Kessler.

Nüüd on pangad hoiuseintresse tõstma hakanud. Coop panga juht Margus Rink ütles, et nemad tegid seda juba mullu.

"Seal on kindlasti mõju selles, et statistika on üle turu ja suured Rootsi pangad ei maksnud tähtajalistele hoiustele üldse intressi. Kui keskmiselt võtta, siis see näitabki seda, et hoiustele intressi ei ole justkui makstud," ütles Rink.

"Eks see on tõsi, et mingisugustel pöördepunktidel liiguvad hoiused ja laenud erineva kiirusega. See, muide, kehtib tagurpidi ka, et kui ühel hetkel intressid hakkavad vähenema, siis hoiuseintressid püsivad kõrgemal kauem kui laenuintressid. Lõpuks nad jõuavad enam-vähem samasse kohta," rääkis LHV grupi juht Madis Toomsalu.

Nii LHV kui ka Coop panga esindajad kinnitasid, et nende puhul tagas mulluse tulemuse ärimahu kasv.

"Seal on ikkagi seos ette tehtud töö ja laenuportfellide kasvuga. Euribori mõju tuli neljandas kvartalis, aga eelmisesse aastasse jäi see ikkagi üsna tagasihoidlikult," ütles Toomsalu.

"Coop panga tulud olid 55 miljonit, euribori efekt on umbes nelja miljoni juures ehk alla kümne protsendi. Kindlasti järgnevatel aastatel euribori mõju saab pankade kasumis suurem olema, aga eelmisel aastal ikkagi väikestel pankadel, kes Eestis kiiresti kasvavad, oli ärimaht selleks peamiseks mõjuriks," rääkis Rink.