SEB: intressimäärad enam palju kerkida ei saa

SEB Baltimaade ettevõtete panganduse juht Anders Larsson ütles intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et intressimäärad ei saa enam väga palju kerkida ja ka inflatsiooni hoog on vähenemas.

"Euroopa Keskpanga sõnumid on väga selged. Nad tõstavad veel korra intressimäärasid 50 baaspunkti võrra. Selle on Euroopa Keskpanga juht selgelt välja öelnud, seega see on selge," rääkis Larsson.

"Kui me vaatame turgude ootuseid ning Euroopa, USA ja Suurbritannia keskpanga sõnumeid, siis intressimäärade tipp hakkab kätte jõudma. Ja see tipp ei olegi tohutult kõrge, kui me vaatame 15 kuni 20 aastat ajas tagasi," lisas ta.

Tema hinnangul on tänavune viimane tõeliselt kiire inflatsiooni aasta. "Jah, kui me räägime sellisest inflatsioonist nagu 20 protsenti. Me näeme juba praegu, näiteks USA-s, et hinnatõus on selgelt aeglustumas. Nii keskpangad kui ka ökonomistid ütlevad, et inflatsiooni hoog on vähenemas. Küsimus on samas, milline on normaalne inflatsioon," kommenteeris ta.

SEB-l on üksus ka Ukrainas. Larssoni sõnul on sealne kontor töötanud iga päev, välja arvatud mullu 25. veebruaril, kui töötamine oli seal ohtlik.

Pank on paljud töötajad aga Ukrainast mujale kolinud. "Me oleme paljud töötajad ära kolinud. Päris paljud töötavad Poolas Varssavis. Naissoost töötajad kolisid sinna ja lisaks ka veel mõne meessoost töötaja perekonnad," lisas Larsson.

Sanktsioonid ei ole tema hinnangul loodetud mõju Venemaale avaldanud. "Minu arvates oodati, et sanktsioonid annavad Venemaale tugevama hoobi kui see, mida oleme näinud. Tundub, et nad on hästi toime tulnud, kuid Venemaa ei ole avatud majandus, vaid väga kontrollitud majandus ja seetõttu on tegelikult väga keeruline hinnata, mis seal ikkagi toimub," sõnas Larsson.