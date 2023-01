Intressitulud kasvatasid mullu suurpankade tulu

Swedbanki kasum kasvas aastaga 25 protsenti 224 miljoni euroni. SEB kasum kerkis aastaga 16,6 protsenti 115,9 miljoni euroni.

Koos intressitõusuga on laenudes hakanud vähehaaval langema pankade kasumimarginaal. Tõsi, esialgu on see langus jäänud uute laenude puhul kõigest 0,1-0,2 protsendi juurde.

"Kasumimarginaal on mõnevõrra alla tulnud terve eelmise aasta jooksul, kui räägime eluasemelaenudest. Ettevõtluslaenudel vaadatakse igat kaasust eraldi. Samas peame olema valmis selleks, et intressid, mis läksid kiiresti üles, võivad ühel päeval tulla ka kiiresti alla, nii et peame oma ärimudelit kogu aeg vaatama, kuidas läheb," ütles Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp.

"Meie kodulaenu marginaal on keskmiselt kahe protsendi kandis ja ta on viimasel aastal tulnud kuskil paarkümmend baaspunkti alla," rääkis SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik. "Marginaali paneb paika turul konkurents ja kui see surve jätkub, võib ka marginaalidele võib olla näha edasist alanemist. Aga kui palju ja kas, seda on täna raske öelda."

Pangad finantseerivad laene suures osas hoiuste arvelt ning osa euribori tõusust teenitud tulust suubub hoiuseintresside kasvu.

"Tõenäoliselt tähtajaliste hoiuste osakaal hakkab tõusma, tõenäoliselt näeme seal suuremat konkurentsi kui laenude ja marginalide osas, tõenäoliselt pangad keskenduvad konkurentsi küsimuses rohkem rahastamise poole peale," ütles Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs.

Pariku sõnul on pangad hakanud ka deposiitidele maksma. "Vaadates Eesti Panga statistikat, võrreldes 2021. aastaga, kui kuue- kuni 12-kuulisele deposiidile maksti keskimiselt 0,2, siis eelmisel aastal juba 1,8 protsenti. Nii et rahaturu intressidemäärade tõus tuleb klientidele osaliselt tagasi."

Lepa sõnul on hoiuste eest makstavad intressid alles tõusma hakanud. "See on kindlasti üks osa, kuhu see intressitulu, mis hoiuste ja laenude vahelt teenitakse, hakkab ajas vähenema," ütles ta.

Swedbanki eraklientide laenumahud kasvasid aastaga 6,8 protsenti ja äriklientide omad 4,5 protsenti. SEB eraklientide laenuportfell kasvas aastaga 7,6 protsenti ja äriklientide laenuportfell 9,5 protsenti.

Swedbank väljastas aastaga eraisikutele uusi laene kogusummas 1,082 miljardit eurot ja ettevõtetele 1,387 miljardit eurot. SEB finantseeris eelmisel aastal 1,7 miljardi euro väärtuses ettevõtete ning 636 miljoni euro väärtuses eraklientide laene.