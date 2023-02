ERR USA-s: intressimäärade tõus ilmselt jätkub, kuid aeglasema kiirusega

USA föderaalreserv on intressimäärasid tõstnud möödunud kevadest ja seekordne samm oli varasematest väiksem.

"Aeglasem kiirus võimaldab komiteel paremini hinnata majanduse liikumist meie eesmärkide suunas," põhjendas föderaalreservi juht Jerome Powell.

"Föderaalreserv vähendas intressimäärade tõusu suurust, sest arvud on paranenud. Kasv aeglustub. Tarbijad vähendavad kulutamist, ka ettevõtted. Näeme, et inflatsioon on vaikselt aeglustumas," kommenteeris CBS-i uudiste majandustoimetaja Jill Schlesinger.

Analüütikud on pikemat aega hoiatanud, et keskpank peab oma tegevusega olema ettevaatlik, sest liiga kiire ja kõrge intressimäärade tõus võib kaasa tuua majanduslanguse.

"Ma arvan, et föderaalreservi karm rahapoliitika kasvatab majandussurutise võimalust, aga praegu on nad olukorras, kus vähendatakse intressimäärade tõusu suurust, ja siis mingil hetkel jõutakse punkti, kus intressmäärade tõstmine on võimalik peatada, et vaadata, kuidas majandus areneb," rääkis majandusanalüütik John Leer.

Inflatsioonivastane võitlus on muutnud ameeriklaste jaoks keerulisemaks laenamise. Keskmine kodulaenu intress on aastaga kasvanud 2,6 protsenti. Kõrgemaid intresse tuleb maksta ka krediitkaardi kulutuste ja kasutatud autode liisingu eest.

Föderaalreservi järgmine intressimääradega seotud otsus peaks tulema märtsis.