ECB tõstis intressimäära 2,5 protsendile

0,50 protsendipunktiline intressitõus viitab, et vaatamata hiljutisele energiahindade langusele muretseb ECB endiselt, et inflatsioon on eurotsoonis liiga kiire, hindas Financial Times.

Eurostati kiirhinnangul aeglustus euroala inflatsioon jaanuaris 8,5 protsendile, detsembris oli näitaja 9,2 protsenti.

ECB nõukogu otsustas ka detsembris tõsta kolme baasintressimäära 50 baaspunkti võrra. Baasintressimääradega on seotud pankade pakutavate laenude intressid, mistõttu baasintressimäärade tõustes kasvavad ka laenude intressimäärad.

Neljapäeval teatas ka Inglise keskpank (Bank of England), et tõstab intressimäära 0,5 protsenti. USA föderaalreserv tõstis kolmapäeval intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra.