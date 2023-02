Psühhedeelsetest seentest saab Austraalias ravim

Alates juulist saavad Austraalia psühhiaatrid depressiooni ravimiseks välja kirjutada psühhedeelseid seeni. Samuti tohib raviks kasutada narkootikum Ecstasy peamist koostisosa MDMA-d.

Austraalia võimud teatasid, et kogusid piisavalt tõendeid, et sellised seened aitavad patsiente. See tähendab, et psilotsübiini saab tarbida kontrollitud ja lubatud meditsiinilises keskkonnas.

Võimud hoiatasid, et psühhedeelseid seeni tohivad välja kirjutada ainult psühhiaatrid. Muudel eesmärkidel austraallased psühhedeelseid seeni tarbida ei tohi.

Lõuna-Austraalia ülikooli vaimse tervise ekspert Mike Musker ütles, et ootas sellist otsust juba tükk aega.

"On palju inimesi, kes kogevad posttraumaatilist stressihäiret (PTSD) ja depressiooni, nagu sõjaväe veteranid ja inimesed, kes on töötanud päästeteenistustes. Seal pole tavalised psühhiaatrilised ravimid töötanud," ütles Musker.

Põlisrahvad on psühhedeelikume kasutanud juba aastatuhanded. Teadlased hakkasid aga nende meditsiinilisi kasutamise võimalusi uurima alles eelmise sajandi keskel.

MDMA sai meelelahutusliku ainena tuntuks 1960. aastatel. MDMA töötas 1912. aastal välja Saksa tehnoloogiafirma Merck.