Norstati reitingud: EKRE edu Keskerakonna ees kahanes aastatagusele tasemele

Reformierakonna toetus on alates detsembri algusest langenud kolme protsendipunkti võrra, teatas Norstat. EKRE toetus on 4,3 protsendipunkti võrra madalam kui kuus nädalat tagasi. Keskerakonna toetus on võrreldes kuue nädala taguse ajaga 3,6 protsendipunkti võrra suurem.

Viimaste tulemuste põhjal on aga kõigi kolme erakonna toetusprotsendid stabiliseerumas, nendib Norstat.

Reformierakonna edu EKRE ees on praegu 9,9 protsendipunkti. EKRE edu kolmandal kohal oleva Keskerakonna ees on 1,6 protsendipunkti.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (11,1 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (7,8 protsenti) ning Isamaa (7,1 protsenti). Eestimaa Roheliste toetus on 1,7 ja parempoolsete oma 1,3 protsenti.

Parlamendi koalitsioonierakondi toetab kokku 45,5 ja opositsioonierakondi 39,8 protsenti vastajatest.

Kui valimised peaksid toimuma täna, siis uues riigikogus saaks Reformierakond 35 kohta, EKRE 22 kohta, Keskerakond 20 kohta, Eesti 200 11 kohta, sotsiaaldemokraadid seitse kohta ning Isamaa kuus kohta.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 10. jaanuarist 6. veebruarini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.