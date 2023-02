Turu-uuringute küsitlus näitab Keskerakonna ja Eesti 200 toetuse võrdsustumist

Turu-uuringute AS-i korraldatud erakondade reitingute uuringust, mille avaldas kolmapäeval Eesti Päevaleht, selgub, et Keskerakonna toetus on langenud Eesti 200-ga võrdseks, nendest eespoolt on Reformierakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).