Powelli sõnul jätkab föderaalreserv intressimäärade tõstmist

USA föderaalreservi juht Jerome Powell kinnitas teisipäeval, et föderaalreserv jätkab intressimäärade tõstmist.

Powell pidas teisipäeval Washingtonis toimunud üritusel kõne ja ütles, et laenukulud võivad jõuda kõrgemale tasemele, kui investorid ja poliitikud varem eeldasid, vahendas Bloomberg.

Veebruari alguses tõstis föderaalreserv intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra. Sellega tõusis föderaalfondide intressimäär 4,5 ja 4,75 protsendi vahele, mis on kõrgeim tase alates 2007. aasta septembrist, kui puhkes ülemaailmne finantskriis.

"Arvan, et peame intressimäärasid veelgi tõstma. Tööturg on väga tugev," teatas Powell.

USA tööministeerium teatas eelmise nädala reedel, et riigis loodi jaanuaris 517 000 töökohta ja töötus kahanes 3,4 protsendini ehk viimase 53 aasta madalaimale tasemele. Powelli sõnul näitab see aruanne, et inflatsiooni ohjeldamine võtab kaua aega.

Investorid eeldavad nüüd, et föderaalreserv tõstab intressimäärad veidi üle viie protsendi.

USA föderaalreserv jätkab intressimäärade tõstmist, et vähendada riigis tarbimist. Viimased andmed aga näitavad, et karm rahapoliitika pole tööturgu räsinud. Powelli sõnul pole veel selge, et inflatsioonisurve riigis väheneb.