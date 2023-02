Uurijad: Putin kiitis heaks MH17 alla tulistanud raketisüsteemi kasutamise

MH17 lennu allatulistamist uuriv rahvusvaheline meeskond teatas kolmapäeval, et leidsid tõendeid selle kohta, et Venemaa president Vladimir Putin kiitis isiklikult heaks raketisüsteemi Buk saatmise Ukrainasse. Pole siiski tõendeid, et Putin käskis lennuki alla tulistada.

2014. aasta 17. juulil Amsterdamist Kuala Lumpuri poole teel olnud lennukit tabas Venemaal valmistatud õhutõrjesüsteemi Buk õhutõrjerakett, kui lennuk ületas Ida-Ukrainas Venemaa toetatud separatistide kontrollitud territooriumi.

Rahvusvahelised uurijad teatasid, et leidsid tõendeid, et Putin kiitis heaks Vene raketisüsteemi kasutamise. Siiski ütlesid uurijad, et süüdistuse esitamiseks pole tõendid piisavalt konkreetsed. Uurijad teatasid, et lõpetavad uurimise, vahendas Reuters.

Moskva eitab süüd ning süüdistab lennuki alla tulistamises Ukrainat. Kõik 298 pardal viibinut, sh 80 alaealist ning 15 meeskonnaliiget, said surma.

Hukkunute lähedasi esindav Piet Ploeg teatas, et on uurimise lõpetamise pärast pettunud. Siiski väljendas Ploeg rahulolu, et uurijad esitasid tõendid Putini osaluse kohta. "Putinit ei saa kohtu alla anda. Tahtsime teada, kes lõpuks vastutab ja see on selge," ütles Ploeg.

Hollandi kohus mõistis eelmise aasta novembris süüdi kolm meest. Need mehed viibivad Venemaal või Venemaa poolt kontrollitud territooriumil ning Moskva ei anna neid välja. Nende meeste hulgas on ka tuntud Vene marurahvuslane ja terrorist Igor Girkin.