Air Baltic Riiast ja Tallinnast väljuvate lendude mahtu tõsta ei plaani

Läti lennufirma on kasvatanud niigi nii reisijate kui ka lendude arvu, mullu võttis Air Baltic kriisi järel tööle ligi 1000 inimest.

Ryanairi pessimismi Tallinnas ja kasvu Riias peavad Air Balticu juhid tavaliseks konkurentsiks või turumuutuseks, mille tõttu ise kiireid muudatusi teha pole mõtet ja ka võimalik.

Küll aga on Air Baltic nüüdseks nii tegevjuht Martin Gaussi kui ka transpordiministeeriumi uute juhtide sõnul kriisidest taastunud ja lähikuudel peaks tööle saama ka lennukid, mis varuosi oodates praegu õhku tõusta ei saa.

"Suvelennud on juba müügis, meie võimsus on teada. Meil pole rohkem lennukeid, mida saaksime kuskile suunata. Kuid aasta jooksul võib tekkida võimalus ka midagi lisada. Ja kui Tallinnast on uued lennud võimalikud, siis need ka avatakse. Iga hooaeg on ju midagi juurde toonud. Kasutame sel suvel kõiki 42 lennukit. Peame ootama, kuni järgmisel aastal saame lennukeid juurde ja siis võime neid rohkem ka Tallinnasse suunata," ütles Gauss.

Air Baltic kasvab kõigis Balti riikides, ka Tallinnas, on kirjas lennufirma äriplaanis. Ja reisijateveo kõrval on suurenenud kauba- ja postivedu – seda veeti Riiast mullu üle 10 000 tonni.

"Ettevõtte juhid otsivad pidevalt uusi sihtkohti. Soome Tampere on tänavune olulisim suund. Kergelt meil muidugi ei lähe. Koroonaaeg mõjutas kogu lennundussektorit ja meid eriti, sest asume ju Venemaa, Valgevene ja Ukraina lähedal ning seega justkui sõjatandri piirialal," rääkis Läti transpordiminister Janis Vitenbergs.

"Kaotasime eelmisel aastal neli protsenti turuosa, kuid eelkõige seetõttu, et meil polnud piisavalt võimsust. Nüüd oleme selle taastanud ja kriisist väljunud. Minu prognoosi põhjal seisab Riias ees väga töine suvi. Kuid, jah, konkurents on suur. tunneme konkurentsi kõikjal. Riias on selleks Ryanair ja võinuks olla ka Tallinnas. Kuid tulevad Finnair ja Lufthansa. Olukord muutub igal aastal," ütles Gauss.

Riia lennujaama kolmapäeval avaldatud värske statistika näitab, et turuosade jaotuses jaanuar muutusi ei toonud – 51 protsenti reisijaist lendas Air Balticuga ja 32 Ryanairiga.

Kui tavaliselt on jaanuar olnud lennujaamas rahulikum kuu, siis tänavu jõudis otselendajate arv Riias peaaegu kriisieelsele tasemele tagasi.