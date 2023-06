Ryanair siiski jätkab talvehooajal Tallinnast lendamist

Lennufirma Ryanair on oma kodulehel avaldanud seitsme Tallinnast väljuva lennuliini lennugraafikud. Tallinna Lennujaama kommertsdirektori Eero Pärgmäe sõnul lendas Ryanair Tallinnast seitsmel liinil ka enne koroonaaega ning lennujaam on graafikuga rahul.

Lennufirma on avalikustanud talvised lennugraafikud Tallinnast Viini, Berliini, Milaanosse, Trevisosse, Barcelonasse, Stockholmi ja Londonisse. Tallinn-Rooma talvist lennugraafikut ei ole veel avaldatud.

"Kui me vaatame näiteks Covidi eelset mahtu, siis liinide arv oli täpselt sama, ka siis nad lendasid seitset liini. Ma ütleksin, et see on plaanipärane," kommenteeris Pärgmäe.

"Me kujutame ette, et ootused on alati kõrgemad ja eelmisel aastal, kui liine oli rohkem, siis reisijatele see väga meeldis. Aga odavlennufirmad taastusidki palju kiiremini ja tänaseks hetkeks on siis kõik traditsioonilised vedajad tegelikult oma turuosaga järgi tulnud. Odavlennufirmade turuosa on meil üle 20 protsendi,

täpselt selline oli ta ka Covid eelsel perioodil. Nii et praegusel hetkel lennujaama poolt vaadates, me oleme graafikuga rahul," lausus Pärgmäe.

Pärgmäe märkis, et graafik ei ole veel lõplik ning sinna võib veel midagi lisanduda. "Aga talvegraafik ei ole veel lennufirmadel lõplikult lukus, nii et me ei välista, et sinna midagi lisandub veel," ütles ta.

"Tänasel hetkel oleme me suhteliselt kindlad, et sealt midagi enam maha ei lähe. Ehk siis need, mis on müügis, siis kõiki neid pileteid võib julgelt osta," sõnas Pärgmäe.

Kuivõrd Ryanairi kodulehel ei olnud mõnda aega avaldatud talvist lennugraafikut vaaldatud, siis tundsid paljud inimesed muret selle üle, et kas see võib tähendada Ryanairi lahkumist Eesti turult.

Kevadel sulges Ryanair Tallinnast liinid Paphosele, Pariisi, Dublinisse, Nürnbergi, Napolisse, Billundisse ja Maltale. Eelmise aasta detsembris sulges ettevõte liinid Edinburghi ja Liverpooli.

Töö uute liinide nimel

Pärgmäe sõnul teeb lennujaam tööd selle nimel, et tulevikus tuua Tallinnasse otselennud näiteks Budapesti, Prahasse ja Madridi. "Need on need liinid, millega me töötame, et sinna vedaja leida. Tänasel hetkel kindlaid kokkuleppeid nende liinide avamise osas veel ei ole," rääkis Pärgmäe.

Aprillis Tallinn-Hamburgi ja Tallinn-Müncheni liinidest teatanud lennufirma Marabu Pärgmäe sõnul sel suvel neid liine siiski ei käivita. "Marabu sellel hooajal Tallinnast lende ei ava. Nad keskenduvad Saksamaa turule, kuna nad ei ole oma opereerimist veel täies mahus käima saanud," ütles Pärgmäe.

Talvehooajal hakkab lendama AirBaltic Tallinnast Tenerifele, Gran Canariale, Genfi ning Tampere kaudu ka Amsterdami. Vilniusesse hakkab AirBaltic lendama esmaspäevast kuni neljapäevani.