ÜRO eksperdid: Läti keeleseadus on Vene vähemuse suhtes diskrimineeriv

ÜRO eksperdid kritiseerisid kolmapäeval Läti otsust viia oma haridussüsteem täiel määral üle läti keelele, kuna nende hinnangul on see Läti venekeelse vähemuse suhtes diskrimineeriv. Samuti kritiseeriti, et seadusemuudatusest mõjutatud vähemus ei saanud efektiivselt seadusloome protsessis osaleda. Läti valitsus rõhutas vastulauses, et üleminekuperiood on piisav.

Läti tahab viia enda üldhariduskoolid samm-haaval alates 2023. õppeaastast üle läti keelele ehk Lätis kaoks eraldi venekeelne üldharidus. Seda eesmärki kritiseerisid kolmapäeval ÜRO eksperdid, kelle sõnul võib antud samm olla Läti Vene vähemuse suhtes diskrimineeriv.

Läti keelepoliitika muudatused puudutavad nii lasteaedasid kui ka üldhariduskoole ning riik on võtnud eesmärgiks, et 2025. aastaks võib Lätis nendes haridusastmetes pakkuda haridust ainult läti keeles.

ÜRO ekspertide hinnangul piirab antud keelepoliitika tugevalt vähemuskeeli ning on vastuolus rahvusvaheliste inimõigustega, sh põhimõttele, et ei tohi diskrimineerida keele põhiselt ning on samuti vastuolus ÜRO laste õiguse konventsioonile. Samuti toodi esile, et seaduseelnõu seaduseks saamise protsessis ei antud sellest mõjutatud vähemustele võimalust seadusloome protsessis efektiivselt ja sisuliselt kaasa rääkida.

ÜRO eksperdid on olnud läti koolide lätikeelseks muutmise teemal Läti valitsusega kontaktis ning Läti valitsus on neile ka omad kommentaarid edastanud. Läti valitsus kinnitas oma vastuses, et nende hinnangul ei riku uus nõue rahvusvahelist õigust ning kõik riigid võivad ise valida kõige sobivaimad meetmed vähemuste õiguste kaitseks.

Läti valitsus rõhutas oma vastuses, et läti keele osakaalu haridussüsteemis suurendatakse järk-järgult ning üleminekuperiood on piisav, kirjutas Läti välisminister Edgars Rinkevičs. Samuti rõhutas Läti valitsus, et lastel jääb õigus õppida vähemuskeelt ja kultuuriajalugu vähemuskeeles.

Lätis elab sadu tuhandeid vene emakeelega inimesi Nõukogude okupatsiooni tulemusena. Kokku elab Lätis ligikaudu 1,8 miljonit inimest. Okupatsiooni lõpuperioodil püüdsid kommunistlikud võimud Lätit jõuliselt venestada ning muuta vene keel põhiliseks hariduse omandamise keeleks.

Eraldiseisvalt on Läti haridus- ja teadusministeerium seadnud eesmärgiks, et alates 2026/2027. õppeaastast peavad Läti haridusasutused pakkuma võõrkeeltena ainult Euroopa Liidus kasutusel olevaid keeli või nende välisriikide keeli, kellega on sõlmitud eraldi valitsusevaheline kokkulepe. See tähendab sisuliselt, et võõrkeelena ei tohi enam pakkuda Lätis vene keelt.