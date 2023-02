Tartusse planeeritakse uut ärikvartalit Port Athena

Arendaja loodab, et ehitusega saab alustada paari kuu jooksul.

Port Athena ärikvartal kerkib Tartu linna, Väike-Turu 7 kinnistule. Ärikvartali moodustavad viis hoonet koos rendile antavate büroopindadega kogumahus 12 000 ruutmeetrit.

Seesuguse arenduse välja ehitamine läheb praeguste hindade juures maksma ligikaudu 33 miljonit eurot, ütleb Kaarsilla Kinnisvara juhatuse liige Made Vares.

2020. aastal on arenduse jaoks läbi viidud arhitektuurikonkurss, mille võitis arhitektuuribüroo Salto. Vares ütles, et algselt oli soov luua kinnistule äri- ja elamukvartal, kuid kaheaastane planeerimisprotsess on näidanud, et mõistlik on ehitada hooned ainult büroopindadele.

"Sest väga keeruline on lahendada seal parkimiskorda selliselt nagu see elamumajandusele oleks vajalik. Seal on teatud koefitsient, mis peab iga korteri juures olema parkimiskohti ja neid ei ole seal võimalik reaalselt lahendada," rääkis Vares.

Parkimine siiski ühele maa-alusele korrusele tuleb, ligikaudu 100 autole. Kinnisvaraettevõtjana räägib Vares, et büroopindasid Tartu kesklinnas on ka praegu, aga need pole kuigi kaasaegsed.

"Kuna kaarsilla kinnisvaral endal asub Ülikooli 2A ka üks kuus aastat tagasi ehitatud ärihoone, siis me näeme, et siia küsitakse pindasid, meil ei ole anda päris kesklinna, kesklinnast väljapoole küll, aga päris kesklinna kaasaegset äripinda ei ole üldse, aga kindlasti on vähe," rääkis Vares.

Planeerimisprotsessi jooksul on muutunud ka planeeritava kvartali hoonete kõrgused.

"Meie soov oli algselt rohkem korruseid, aga kuna linna detailplaneering ei võimalda seda, siis tuleb neli hoonet tuleb kuue korrusega ja üks hoone tuleb seitsmekorruseline. Võrreldes Tigutorniga on nad ikka väga madalad hooned," sõnas Vares.



Tartu linnavalitsus on ärikvartali detailplaneerinuga tegelenud viimase aasta jooksul, kuid arendajate lootus on, et kohe-kohe saab planeering kinnitatud. Kui dokumendid korras , hakkab pihta ka ehitus.

"Kui see saab märtsis kehtestatud, siis meie plaan ehitajaga on see, et 2024. aasta lõpuks kaks hoonet oleksid täiesti valmis ja 2025. aasta suveks oleks ülejäänud kolm hoonet valmis," rääkis Vares.

Port Athena on üks jupp planeeringute ideede reas, mis kulgeb vööndina Tasku keskusest Sõpruse sillani. Näiteks 2019. aastal algatas Tartu linn Turu tänav 18 krundi ja lähiala detailplaneeringu, mis ehk rohkem tuntud kui Katlamaja kvartali arendus. Samuti on mõtteid mõlgutatud turu ümberkujundamise osas.

Tartu linna detailplaneeringute teenistusejuhataja Aire Priks rääkis, et katlamaja kvartali arengu jaoks on detailplaneering koostamisel ning see peaks avalikuks saama lähema poole aasta jooksul. Turuga seotud mõtetes praegu aga edasiarenguid ei ole.

Lisaks, kümme aastat tagasi arutleti ka Tartu bussijaama ning Tasku laienduse detailplaneeringu üle. Estiko Kinnisvara arendusjuht Sven Saar ütles, et mõttest Tartu bussijaam ümber kujundada ning see Tasku keskusega liita loobutud ei ole. Olemas on nii kehtiv detailplaneering kui ka eskiis, aga viimased aastad on olnud ootamatusi täis ja seetõttu pole idee algsest plaanist konkreetsemat kuju praeguseks saanud.