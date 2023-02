Prigožin: lõpetasime vangide värbamise Wagnerisse

Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin kinnitas neljapäeval, et grupeering on lõpetanud vangide värbamise Wagneri ridadesse.

Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin teatas neljapäeval, et Wagner on lõpetanud vangide värbamise Ukraina rinde tarbeks. Prigožin kinnitas värbamise täielikku lõpetamist sotsiaalmeedias vastusena Vene uudisloole.

Wagneri grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin kinnitas, et palgasõdurite grupeering täidab lõpuni seni võetud kohustused nende suhtes, kes nende heaks praegu "töötavad".

Jevgeni Prigožin koos Wagneri palgasõdurite grupeeringu teiste esindajatega alustasid vangide värbamist Ukrainasse sõtta saatmiseks 2022. aasta suvel. Värvatud vangidele lubati peale kuut teenistusaastat senise karistuse tühistamist.

Wagnerite palgasõdurite grupeering ei ole avalikult teatanud kui palju vange nende ridades Ukraina vastu sõdib, kuid Vene vanglateenistuse andmete kohaselt vähenes vangide arv Vene vanglasüsteemis augustist novembrini 20 000 inimese võrra. See on suurim vangide arvu langus viimase kümnendi jooksul, tõi esile Reuters.

USA luureallikate sõnul teenis Wagneri alla detsembris ligikaudu 40 000 vangsõdurit, kes moodustasid suurima osa Wagneri grupeeringu võitlejatest. Wagneri palgasõdurid ning vangsõdurid on mitmeid kuid rünnanud Bahmuti rinnet.

Wagneri grupi asutaja Jevgeni Prigožin veetis ka ise üheksa aastat oma elust Nõukogude Liidu vanglasüsteemis. Prigožinit tuntakse ka kui Putini kokka, kuna ta on seotud mitmete oluliste toitlustuslepingutega.

Wagneri värbamise vähenemist märgati juba varem, tegu võib olla Vene eliidisisese võitlusega

Vene opositsiooniline väljaanne Mediazona teatas veebruari alguses, et Vene vangid ei taha enam innukalt Wagneriga liituda. Vangideni on jõudnud teated Wagneri suurtest kaotustest.

Ka Briti kaitseministeerium juhtis veebruari alguses tähelepanu asjaolule, et Wagneri vangide värbamise määr on langenud. Brittide hinnangul on Vene eliidi eri kildkondade vaheline võitlus osaliselt tinginud vangidevoo vähenemise Wagneri grupeeringusse.

Samuti on tulnud teateid konkureerivatest Vene palgasõdurite grupeeringutest Ukrainas. Detsembri lõpus teatas Ukraina idaringkonna esindaja Serhi Šerevatõ Ukraina televisioonis, et Vuhledari lähistel Donetski oblastis on nähtud Vene kaitseministri Sergei Šoigu palgasõdurite grupeeringut "Patriot".