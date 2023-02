Sõja 345. päev: Valge Maja eitab, et pakkus Putinile rahu nimel Ukraina territooriumi

Oluline reedel 3. veebruaril kell 22.35:

- USA teatas uuest Ukraina abipaketist ja annab Ukrainale pikema lennuulatusega ründerakette liugpommidega;

- Ukraina võimude teatel pommitasid Vene väed reedel Hersoni linna 18 korda, üks inimene sai surma;

- Berliin võib lubada Leopard 1 tankide tarned Ukrainale Saksa ladudest;

- Briti peaminister ei välista hävituslennukite andmist Ukrainale;

- Okupeeritud Enerhodari linnas hukkus üks inimene autopommi plahvatuses;

- NYT: Venemaa on sõjas Ukraina vastu kaotanud ligi 200 000 sõdurit;

- Briti luure: Wagner ei värba enam nii palju inimesi kui suvel;

- Valge Maja eitab, et pakkus Putinile rahu nimel Ukraina territooriumi;

- USA esindaja OSCE-s: Venemaa on Ukrainast välja küüditanud rohkem kui 14 000 last;

- Kramatorski rünnaku hukkunute arv tõusis neljani;

- Endine Vene sõdur tunnistas, et Ukraina sõjavange piinati;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 840 sõdurit ja ühe lennuki.

Ukraina võimud: Hersoni linna pommitati 18 korda

Vene võimud pommitasid reedel Hersoni linna 18 korda, teatasid Ukraina võimud. Üks inimene sai surma ja üks vigastada.

Hersoni linnavolikogu teatel said pommitamistes korter- ja eramajad kahjustusi.

"Alates 20. novembrist on linnas tuvastatud kokku 1810 tabamust. Selle aja vältel on 77 inimest saanud surma, nende seas üks laps," seisis Ukraina võimude teates. Kokku on vigastada saanud 214 inimest, nende seas kuus last.

Varem reedel teatas Ukraina päästeteenistus, et Vene vägede rünnakud põhjustasid Hersoni linnas möödunud ööl kolm suurt tulekahju.

Zelenski: Ukraina võitleb Bahmuti eest nii kaua kui võimalik

"Me ei anna Bahmutit ära. Me võitleme nii kaua, kui suudame. Bahmut on meie kindlus. Ukraina suudab Bahmutit hoida ja vabastada kogu okupeeritud Donbassi, kui saab kaugmaarelvi," teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

USA teatas täiendavast 2,17 miljardi dollari suurusest sõjalisest abist Ukrainale

Valge Maja teatas reedel, et USA annab Ukrainale veel 2,17 miljardi dollari eest sõjalist abi. Uus pakett sisaldab laskemoona, mille hulgas on ka täppispommid, vahendas CNN.

CNN teatas, et uue sõjalise abi hulka kuuluvad pikamaa GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) liuglevad targad pommid. Neid pomme on võimalik tulistada mitmikraketiheitjast M142 HIMARS ning roomukitel liikuvast M270-st. GLSDB on GPS-iga juhitav ning väga täpne.

Konkreetse pommi on välja arendanud ühiselt Boeing ja Rootsi Saab ning selle puhul on kombineeritud raketimootor lennukipommiga. GLSDB on märksa odavam ka pikamaa ATACMS-i rakettidest, mida Ukraina on samuti palunud. Üks GLSDB maksab ligikaudu 40 000 dollarit, samas üks ATACMS-i rakett maksab ligikaudu miljon dollarit.

Uue antava liugpommi ründeulatus on ligikaudu 150 kilomeetrit ning seda pole kunagi varem sõjaolukorras kasutatud. Liugpommi koos raketimootoriga testiti esimest korda 2015. aastal. Praegu Ukraina kasutuses olevate HIMARS-i GMLRS-i (Guided Multiple Launch Rocket System) rakettide lennuulatus üle 80 kilomeetri. ATACMS rakettide lennuulatus on ligikaudu 300 kilomeetrit.

Ühe allika kinnitusel jõuab liugpommi Ukraina vägede kätte alles üheksa kuu pärast ehk oktoobris.

Ukraina lubas oma liitlastele neljapäeval, et Ukraina ei ründa lääne relvadega Vene territooriumi, vahendas Ukrinform.

Lisaks pikamaa rakettidele sisaldub uues abipaketis õhutõrje jaoks olulisi komponente ning täiendavat moona, sh 155mm suurtükitäppismoona.

Berliin lubas Leopard 1 tankide tarned Ukrainale Saksa ladudest

Saksa valitsus lubas Saksa kaitsetööstuse ettevõtete ladudes olevate Leopard 1 tankide tarned Ukrainale. Vanemaid Leopard 1 tanke leidub Rheinmetalli ja Flensburger Fahrzeugbau Gesellschafti (FFG) ladudes, vahendas Tageschau. Probleemiks võib samas osutuda piisava tankimoona olemasolu. Ametlikku otsust pole allikate väitel veel tehtud.

Taani kaitsevaldkonna ajakiri Olfi teatas varem, et Taani valitsus võib FFG-lt kunagi neile kuulunud Leopard 1 tankid tagasi osta ning Ukrainale anda.

Brasiilia leht Folha de S. Paulo teatas eelmisel nädalal, et Brasiilia ei toetanud Saksamaa palvet müüa neile tankimoona. Brasiilia relvajõudude inventaris on ka Leopard 1 tanke. Brasiilia keeldus varem ka Geparditele õhutõrjemoona andmast.

Rheinmetall teatas varem, et ettevõte suudaks saata Ukrainale 22 Leopard 2 tanki ning 88 Leopard 1 tanki.

Kiiev: Venemaa tõi Mustale merele juurde sõjalaevad, mis on varustatud rakettidega

10 laeva hulgas on kaks laeva, mis on varustatud Kalibr rakettidega. Kokku võib rakette olla 16, teatas Ukraina armee lõunaringkond.

Briti peaminister ei välista hävituslennukite andmist Ukrainale

Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak ei välistanud intervjuus TalkTV-s Ukrainale hävituslennukite andmist. Kui talt selle kohta küsiti, siis ütles Sunak, et britid on Ukrainaga pidevalt dialoogis, et selgitada välja, mida Ukraina vajab, vahendas Ukrainska Pravda.

Briti peaminister rõhutas, et hävituslennukid on väga keerulised masinad ning nendega lendama õppimine võib võtta aega mitu kuud kui mitte aastaid. Rishi Sunak lisas, et Suurbritannia eesmärk ja tahe on Ukraina võit. Seega pole Sunaki sõnul küsimus konkreetses tehnikas, vaid sõjalistes võimetes, sellega kaasnevas väljaõppes ning plaanis, mis tagab võidu.

Briti kaitseminister Ben Wallace ütles hiljuti Sky Newsile, et praegu pole veel õige aeg anda Ukrainale hävituslennukeid.

Endine Briti peaminister Boris Johnson ütles hiljuti Washingtonis, et Ukrainale tuleks anda kõik vajalik relvastus.

Okupeeritud Enerhodari linnas hukkus üks inimene autopommi plahvatuses

Enerhodari linnas Lõuna-Ukrainas plahvatas reedel autopomm ning üks inimene sai surma, teatas okupatsiooniadministratsiooni liige Vladimir Rogov. Rogov ei täpsustanud, kas hukkunu oli seotud okupatsiooniadministratsiooniga.

USA konfiskeerib Vene oligarhilt 5,4 miljonit ning võib selle anda Ukrainale

Ameerika Ühendriikide võimud võivad konfiskeerida sanktsioonide all olevalt Vene oligarhilt Konstantin Malofejevilt 5,4 miljoni dollari ulatuses varasid ning anda need Ukrainale riigi üles ehitamiseks, vahendas Reuters.

Malofejev on Tsargrad TV omanik ning teda on süüdistatud venemeelsete jõudude rahastamises okupeeritud Krimmi poolsaarel.

USA senat kiitis 2022. aasta detsembris heaks ettepaneku, mis võimaldab USA võimudel konfiskeerida Vene oligarhidele kuuluvaid varasid Ukraina kasuks. Esimesed sanktsioonid Malofejevi vastu kehtestati 2014. aastal ning ta langes uute sanktsioonide alla 2022. aasta 21. aprillil, meenutas The Kyiv Independent.

NYT: Venemaa on sõjas Ukraina vastu kaotanud ligi 200 000 sõdurit

USA ja teiste riikide ametiisikud kinnitasid The New York Timesile, et Venemaa sõjalised kaotused sõjas Ukraina vastu lähenevad 200 000 sõdurile.

Kaotuste hulka arvestatakse üldiselt kõik isikud, kes on hukkunud, viga saanud, haiged, kinni peetud, vangi langenud või kadunuks jäänud. USA allikate sõnul on Venemaa kandnud eriti suuri kaotusi, püüdes vallutada Bahmuti linna. Samas olevat ka Ukraina kandnud Bahmuti kaitsel suuri kaotusi. Pikemalt vastavas ERR-i loos.

Briti luure: Wagner ei värba enam nii palju inimesi kui suvel

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi sõnul ei värba Vene palgasõdurite grupeering Wagner enam nii palju inimesi kui 2022. aasta suvel ja sügisel.

Vene vanglateenistuse andmeil on Venemaa vanglates 2023. aasta 31. jaanuari seisuga 433 000 vangi ehk 6000 vähem kui 2022. aasta novembris. Samas septembrist novembrini vähenes vangide arv Venemaal 23 000 võrra.

Ukraina sõdurid on samas täheldanud viimase kümne päeva jooksul, et Venemaa ei kasuta enam nõnda palju inimlainete taktikat. Samal ajal on Wagneri ja Vene kaitseministeeriumi vahel avalik tüli. Brittide hinnangul on Vene eliidi eri kildkondade vaheline võitlus osaliselt tinginud vangidevoo vähenemise Wagneri grupeeringusse.

Valge Maja eitab, et pakkus Putinile rahu nimel Ukraina territooriumi

USA valitsus eitab väiteid nagu CIA peadirektor William Burns oleks teinud Ukrainale ja Venemaale rahuettepaneku, mille käigus Ukraina oleks loobunud viiendikust enda territooriumist, vahendas Newsweek. Väited rahuettepanekust ilmusid algul Šveitsi väljaandes Neue Zürcher Zeitung (NZZ)

Samuti kinnitas üks CIA allikas Newsweekile, et väiteid, nagu Burns oleks salaja külastanud jaanuari keskel Moskvat, on täiesti valed. Burns külastas küll jaanuaris salaja Kiievit ja kohtus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, teatas The Washington Post. Venemaa esindaja ÜRO-s Dmitri Poljanski kinnitas Newsweekile, et need väited on huvitavad, aga tema ei saa spekulatsioonide suhtes kommenteerida.

Šveitsi väljaanne NZZ teatas Saksa välispoliitilistele allikatele tuginedes, et CIA peadirektor William Burns pakkus jaanuari keskel Kiievile ja Moskvale välja rahuplaani, mille käigus oleks Ukraina loobunud viiendikust enda territooriumist, mis on umbes sama osakaal Ukrainast nagu Donbassi ala. NZZ teatel lükkasid nii Kiiev kui ka Moskva rahuettepaneku tagasi. Ukraina polnud valmis loobuma oma territoriaalsest terviklikkusest ja Moskva arvas, et võidab sõja pikas plaanis niikuinii.

NZZ teatel olevat Saksa poliitikud neile kinnitanud, et USA president Joe Biden tahab vältida pikaleveninud sõda ning pakkus seetõttu Ukraina territooriumi rahuplaani osana. Peale seda, kui nii Ukraina kui ka Venemaa ettepaneku tagasi lükkasid, otsustas Bideni administratsioon anda Kiievile Abramsi tanke, väitis Šveitsi NZZ.

Ameerika Ühendriikide valitsus teatas 25. jaanuaril, et saadab Ukrainale kuni 31 Abrams M1 tanki. Samuti lubas Saksamaa Ukrainale 14 Leopard 2A6 tanki ning lubas ka kolmandatel riikidel saata enda tanke Ukrainale. NZZ väitis, et Bideni otsus tanke saata üllatas Saksa kantslerit Olaf Scholzi ning Scholzi otsus saata Saksa Leopardeid oli seetõttu spontaanne otsus, mitte ette kavatsetud.

USA esindaja OSCE-s: Venemaa on Ukrainast välja küüditanud rohkem kui 14 000 last

Ameerika Ühendriikide valitsuse esindaja OSCE juures Michael Carpenter ütles, et Venemaa on Ukrainast sunniviisiliselt minema viinud 14 000 last, vahendas Ukraina uudisteagentuur Ukrinform.

Carpenter esitas oma väite OSCE nõukogu kohtumisel Viinis.

"Vene Föderatsiooni võimud soovivad elimineerida kõik Ukraina rahvusliku identiteedi tunnused ja muuta kõik ukrainlased Vene impeeriumi lojaalseteks alamateks," rõhutas Carpenter. USA esindaja lubas, et Ameerika Ühendriigid jätkavad tööd koos Ukraina ja rahvusvaheliste partneritega, et tuua kõik Ukrainas kuritegusid sooritanud isikud kohtu ette.

Ukraina: Vene võimud viisid Lõssõtšanski linnast Venemaale 50 gümnasisti

Ukraina rahvusliku vastupanu keskus teatas, et Vene okupatsioonivõimud viisid okupeeritud Lõssõtšanski linnast Venemaale 50 gümnasisti, et nad saaks teha eksameid Venemaa territooriumil. Keskkooliõpilased on 11. klassis ning nad viidi Tatarstani. Keskuse sõnul näitab see tegevus, kuidas Venemaa püüab noori inimesi assimileerida. Samas näitavat see, kuidas venelased ise ei pea okupeeritud Ukraina alasid päris Venemaaks.

Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse väitel otsivad Vene okupatsioonivõimud ka lapsi, kes salaja õpivad veebi teel Ukraina õppekava järgi.

Kramatorski rünnaku hukkunute arv tõusis neljani

Ukraina päästetöötajad leidsid Kramatorskis Vene raketirünnakus hukkunud naise säilmed, vahendas The Kyiv Independent. Venemaa ründas rakettidega Kramatorski elumaja 1. veebruaril. Rünnakus sai viga 21 inimest. Teadaolevat ei ole tegemist sõjalise sihtmärgiga ning ei ole selge, miks Vene väed Kramatorskit ründasid.

Donetski politsei teatel kasutasid Vene väed Kramatorski ründamisel Iskander-K tiibraketti. Vene väed pommitasid Kramatorskit ka 2. veebruaril. Selles teises rünnakus sai kuus inimest viga.

Endine Vene sõdur tunnistas, et Ukraina sõjavange piinati

Venemaalt 2022. aasta detsembris põgenenud vanemleitnant Konstantin Jefremov tunnistas intervjuus The Guardianile, et nägi isiklikult peale Ukraina sõjavangide piinamist. Jefremov oli kolm kuud okupeeritud Melitopolis, Zaporižžja oblasti lõunaosas.

Jefremov lahkus oma üksuse juures 23. jaanuaril ning põgenes Venemaalt Gulagu.net inimõigusorganisatsiooni aktivistide abil. Praegu on mees Mehhikos.

Vanemleitnant Jefremov on kõige kõrgema auastmega Vene relvajõudude ohvitser, kes on avalikult rääkinud Vene sõjakuritegudest Ukrainas, juhtis tähelepanu BBC.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 840 sõdurit ja ühe lennuki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 129870 (võrdlus eelmise päevaga + 840);

- tankid 3215 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 6388 (+6);

- lennukid 294 (+1);

- kopterid 284 (+0);

- suurtükisüsteemid 2215 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 460 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 222 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1952 (+1)

- tiibraketid 796 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5068 (+4);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 202 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak kinnitas 2022. aasta lõpus, et Ukraina on sõjas kaotanud 10 000 kuni 13 000 sõdurit.