Sõja 308. päev: Ukraina saab välismaalt generaatoreid ja elektritrafosid

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas kolmapäeval, et mitmed riigid üle kogu maailma on otsustanud aidata Ukrainal hoida riigi elektrivõrku töös ning on saatmas Ukrainale sadu generaatoreid ja elektritrafosid. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et järgmine aasta on Ukraina jaoks otsustava tähtsusega ning riik jätkab oma kaitsejõudude tugevdamist. Ukraina teatel ründasid Vene väed Hersonis asuvat haiglat.

Oluline 28. detsembril kell 22.25:

- Ukraina president ütles parlamendi ees peetud aastakõnes, et Euroopa ühtsus on sõja ajal tugevnenud ning lääs ei karda Venemaad;

- Ukraina peastaap: Zaporižžja oblastis on deserteerunud vähemalt 200 Vene sõdurit;

- Ukraina: rindele on tulnud ka Šoigu palgasõdurite üksus "Patriot";

- Ukraina välisministeerium: Vene kodakondsuse andmine okupeeritud aladel näitab Venemaa soovimatust pidada Ukrainaga läbirääkimisi;

- Kuleba: Ukraina saab välisriikidelt sadu generaatoreid ja elektritrafosid;

- Zelenski: 2023. aasta on Ukraina jaoks otsustava tähtsusega;

- Ukraina: Vene väed pommitasid Hersonis asuvat haiglat;

- Elektrikatkestused jätkuvad Kiievis kevadeni;

- ISW: Kreml proovib Vene inforuumis kontrolli taastada ja teeb üha rohkem koostööd blogijatega;

- Briti luure: Venemaa on tugevdanud Kreminna kaitset.

Zelenski parlamendile: sõda on tugevdanud Euroopa ühtsust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval oma aastapöördumises Ukraina parlamendile, et Venemaa peetav sõda on tugevdanud Euroopa ühtsust ning lääs ei karda Venemaad.

"Ukraina ühendas Euroopa Liidu. Tuleb välja, et see on võimalik. Ja nüüd Euroopa kaitseb ennast. Euroopa tuleb kriisidest välja. Ning seda vaatamata tohututele ressurssidele, mida Venemaa on kasutanud meie mandri purustamiseks," kõneles Zelenski.

"Esimest korda ajaloos on osad Euroopa riigid oma neutraalseks jäämise idee ümber vaadanud ning seisavad koos meie, koos Ukrainaga agressioonile vastu. Me aitasime Euroopal ja enamikul maailmast mõista, et neutraalsus praegu, palun vabandust, aga on ebamoraalne," lisas ta.

Zelenski sõnul ei huvita riike enam see, kas Venemaa neid kuuleb, vaid pigem see, mida Ukraina veel maailmale anda saab.

President tunnustas Ukraina sõjaväelasi ning ütles, et riigile antud võimsad relvad on tugevdanud sõjaväe eeliseid.

"Ma tuletan meelde – aasta tagasi näis võimatu, et meie riigil võiks olla Patrioti õhutõrjesüsteemid. Aga nüüd meil on selline kokkulepe. See on eriline märk usaldusest Ukraina vastu. See on tõeline liit Ameerika Ühendriikidega. Me oleme selle saavutanud," rääkis ta.

Ukraina peastaap: Zaporižžja oblastis on deserteerunud vähemalt 200 Vene sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas oma õhtuses rindeülevaates, et Vene sõdurid ja palgasõdurid lahkuvad massiliselt oma positsioonidelt Zaporižžja oblastis. Peastaabi sõnul saadeti Primorski linna otsingutele Vene kaardiväe eriüksused. Esialgsetel andmetel otsitakse taga 200 inimest.

Samuti hävitati Ukraina teatel Zaporižžja oblastis üks Vene S300 õhutõrjesüsteem ning lisaks veel kaheksa ühikut erinevat sõjatehnikat. Hukkunute Vene sõdurite arv on veel täpsustamisel.

Peastaabi kinnitusel jätkavad Vene väed pealetunge Bahmuti ja Avdiivka peale.

Ukraina võimud kutsuvad Hersoni elanikke üles linnast lahkuma

Ukraina võimud üritavad Hersoni linna elanikke linnast evakueerida, kuna linna pommitavad Vene väed. Paljud on evakuatsioonist keeldunud, mitmed neist oma eakate sugulaste tõttu, vahendas CNN.

Ukraina idaringkond kutsus avalikkust ootama Kreminna osas ametlikku infot

Ukraina kaitsejõudude idaringkonna esindaja Serhi Šerevatõ rõhutas kolmapäeval, et Ukraina peastaap annab ametlikult teada kui Kreminna lähistel on arvestatavaid edusamme.

Hiljutises The New York Times artiklis väideti, et Ukraina üksused on Kreminna lähistel edenenud. Šerevatõ kinnitas, et lehel on tõenäoliselt head allikad ning Ukraina üksused on teinud tööd, et sealkandis edeneda, kuid rõhutas samas vajadust olla kannatlik ja oodata ära ametlikud teadaanded.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas hiljuti, et Ukraina üksused on Luhanski rindel teinud rohkem edusamme kui mõttekoda on varem hinnanud.

Ukrainian forces have likely made larger gains in NE #Ukraine than ISW had previously assessed.#Kharkiv Oblast Administration Head Oleh Synehubov stated on 27 DEC that Russians occupy 1.6% of Kharkiv Oblast. ISW's 26 DEC assessment had #Russia occupying ~1.747% of the oblast. https://t.co/C8qDOH92AY — ISW (@TheStudyofWar) December 28, 2022

Ukraina: rindele on tulnud ka Šoigu palgasõdurite üksus "Patriot"

Ukraina kaitsejõudude idaringkonna esindaja Serhi Šerevatõ kinnitas Ukraina televisioonis, et Vuhledari lähistel Donetski oblastis on nähtud Vene kaitseministri Sergei Šoigu palgasõdurite grupeeringut "Patriot". Juba varem tegutses sealkandis tuntud Vene palgasõdurite grupeering Wagner, mille asutas Jevgeni Prigožin.

Šerevatõ väitel on Patriot ja Wagner omavahel konkurentsis, kuid võitlevad suuresti eri rindelõikudel ning idaringkonna esindaja sõnul ei puuta omavahel väga palju kokku.

Ukraina välisministeerium: Vene kodakondsuse andmine okupeeritud aladel näitab Venemaa soovimatust pidada Ukrainaga läbirääkimisi

Ukraina välisministeeriumi sõnul näitab Venemaa otsus anda lihtsustatud korras okupeeritud aladel ukrainlastele Vene kodakondsus, et Venemaa ei soovi Ukrainaga läbirääkimisi pidada.

Vene president allkirjastas vastava seadluse 26. detsembril.

Ukraina välisministeeriumi sõnul on eriti suur rikkumine Vene kodakondsuse andmine Ukraina lastele, kes on sunni korras Venemaale viidud, vahendas Ukrainska Pravda.

Kuleba: Ukraina saab välisriikidelt sadu generaatoreid ja elektritrafosid

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas kolmapäeval, et mitmed riigid üle kogu maailma on otsustanud aidata Ukrainal hoida riigi elektrivõrku töös.

Kuleba väitel saab Ukraina Leedult, Iirimaalt ja Poolalt seitse autotrafot (ühe mähisega trafo); Saksamaalt, Norralt ja Hispaaniast 543 generaatorit, mille võimsus on üle 100 kilovati; 24 trafot Soomelt; 43 trafot Aserbaidžaanist ning 19 võimsat generaatorit Iisraelist, vahendas Ukrainska Pravda.

Lisaks ostis varem Saksamaa föderaalne tehnilise abi amet 480 elektrigeneraatorit ning on nendest 196 juba Ukrainasse toimetanud.

Reznikov: Venemaa on küüditanud 13 000 Ukraina last

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas, et Venemaa on küüditanud üle 13 000 Ukraina lapse ning selline tegevus on Genfi konventsiooniga vastuolus. Konventsiooni kohaselt peab lastel säiluma võimalus hoida kontakti ja kohtuda enda perekonnaga.

russia deported more than 13,000 children

The 4th Geneva Convention calls for the facilitation of renewing contact & meeting of family members

But the goal of the "russian world" is different—to kill millions of Ukrainians & to make their children russian#tribunal4russia

8/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2022

Venemaa korraldas Harkivi pihta raketirünnaku

"Okupantide rünnakute tagajärjel sai 48-aastane mees vigastada. Ta on haiglas. Okupandid ründasid Harkivi rakettidega," teatas Harkivi oblasti juht Oleh Sinehubov.

Kiiev: Venemaa jätkab Hersoni tsiviiltaristu pommitamist

Ukraina relvajõudude peastaap teatas kolmapäeva hommikul, et Venemaa tulistas viimase 24 tunni jooksul Hersoni tsiviiltaristu pihta 33 raketti, vahendas Reuters.

Peastaabi teatel jätkuvad ka ägedad lahingud Bahmuti linna ümbruses. Lahingud käivad veel ka Svatove ja Kreminna linnade juures, kus Ukraina väed proovivad Vene vägede kaitsest läbi murda.

Zelenski: 2023. aasta on Ukraina jaoks otsustava tähtsusega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et järgmine aasta on Ukraina jaoks otsustava tähtsusega ning riik jätkab oma kaitsejõudude tugevdamist.

"Kuulasime ohvitsere ja otsustasime lähituleviku jaoks järgmised sammud. Mõistame riske, mis tulevad talvel, saame aru, mida peame kevadel tegema. Saame aru, milliseid tulemusi peaks näitama kogu kaitse- ja julgeolekusektor," ütles Zelenski.

Zelenski kordas veel, et Ukraina eesmärgiks on kogu oma territooriumi vabastamine, vahendas The Kyiv Independent.

Prantsuse kaitseminister saabus Kiievisse arutama edasist relvaabi

Prantsusmaa kaitseminister Sébastien Lecornu saabus Kiievisse, vahendas TF1.

Lecornu kohtub Kiievis Ukraina kaitseministeeriumi ja relvajõudude esindajatega, et arutada edasist Prantsusmaa sõjalist tuge Ukrainale.

Peskov: rahuplaan peab arvestama Venemaa nelja "uut territooriumit"

Vene presidendi administratsiooni esindaja Dmitri Peskov teatas, et Venemaa jaoks ei saa olla Ukrainas rahuplaani, mis ei võtaks arvesse Venemaa "uusi territooriume", mõeldes selle all nelja Ukraina oblastit, mille Venemaa ebaseaduslikult okupeeris ja annekteeris, vahendas RBK.

Ukraina: Vene väed pommitasid Hersonis asuvat haiglat

Ukraina presidendi kantselei asejuht Kõrõlo Tõmošenko teatas, et Vene väed pommitasid Hersoni haiglas asuvat sünnitusosakonda.

"Nad pommitasid täna kohta, kus sündisid täna kaks last. Enne rünnakut õnnestus arstidel teha keisrilõige. Imekombel keegi vigastada ei saanud," teatas Tõmošenko.

Bahmutis jätkuvad ägedad lahingud Autor/allikas: SCANPIX/AP/Libkos

Elektrikatkestused jätkuvad Kiievis kevadeni

"Olukord pole lihtne ja näeme seda. Piirangud jätkuvad, elektrikatkestused jätkuvad. Elame terve talve sellises reaalsuses, sellest tuleb aru saada," ütles Kiievi linnavolikogu aseesimees Petro Pantelejev.

Ukraina riiklik elektrivõrgu ettevõte Ukrenergo teatas teisipäeval, et riigis on elektridefitsiit veidi vähenenud, kuna elektrijaamade tootmisvõimsusi on tõstetud, kuid kõikide saadaolevate elektrijaamade tootmisvõimsused ei ole siiski piisavad tagamaks kogu riigi tarbijatele elekter, kuna elektri tarbimine on samal ajal kasvanud.

Budanov külastas Bahmutis rindel olevaid Ukraina sõdureid

Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse ülem Kõrõlo Budanov külastas hiljuti Bahmutis võitlevaid Ukraina sõdureid.

On December 27-28, the head of the @DI_Ukraine Kyrylo Budanov visited the forefront of the Ukrainian Defense Forces in #Bakhmut.



https://t.co/l9K4Xs8Mhd pic.twitter.com/36KMguW30t — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) December 28, 2022

ISW: Kreml proovib Vene inforuumis kontrolli taastada ja teeb üha rohkem koostööd blogijatega

USA sõjauuringute instituudi (ISW) teatel andis Donetski oblastis lahingutegevuses osalenud tuntud Vene sõjablogija riigikanalile 20-minutlise intervjuu. Blogija toetas intervjuus Kremli narratiivi Ukraina sõja kohta. Blogija kritiseeris veel mobiliseerituid võitlejaid, kes kurdavad, et elu on rindel liiga raske. Samuti kritiseeris blogija venemaalasi, kes lahkusid sõja tõttu riigist.

Briti luure: Venemaa on tugevdanud Kreminna kaitset

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma regulaarses luureülevaates esile, et Vene väed on viimastel päevadel tõenäoliselt Kreminna sektorit Luhanski oblastis tugevdanud ja seda Ukraina sõjalise surve tõttu.

Kreminna linn oli veel oktoobris suhteliselt haavatav, väidavad britid.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/KOvHhO8Y9i



#StandWithUkraine pic.twitter.com/otCtc6tEr4 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 28, 2022

Kreminna hoidmine on logistiliselt väga oluline Venemaa jaoks kui eesmärgiks on Donbassi kontrollimine. Kreminna on ka Luhanski oblastis oluline linn.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 550 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 103770 (võrdlus eelmise päevaga +550);

- tankid 3017 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 6037 (+13);

- lennukid 283 (+0);

- kopterid 267 (+0);

- suurtükisüsteemid 1999 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 418 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 212 (+0);

- tiibraketid 653 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4660 (+8);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 179 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.