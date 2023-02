WSJ: Berliini survestanud riigid ei suuda nüüd tanke saata Ukrainasse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et lääneriigid avaldasid pikka aega Berliinile survet, et Saksamaa lubaks Ukrainasse saata Leopard 2 tankid. Lõpuks andis Berliin survele järgi, kuid nüüd hakkasid tankide saatmisega venitama hoopis teised Euroopa riigid.

Berliin teeb nüüd Euroopas lobitööd, et riigid saadaksid tankid Ukrainasse ning et nad teeksid seda võimalikult kiiresti. Lahingukorras tanke on aga Euroopas vähe alles, vahendas The Wall Street Journal.

"Asjaolu, et töökorras tanke on nii vähe, see on Euroopa jaoks häirekell," ütles Saksamaa kaitseministeeriumi endine kõrge ametnik Nico Lange

Euroopa võimsaimad sõjalised riigid on Prantsusmaa ja Suurbritannia. Mõlemal riigil on umbes 220 kaasaegset tanki. Pole siiski selge, kui palju neist tankidest on lahingukorras.

USA lubas Ukrainasse saata 31 Abramsi tanki. Pole veel selge, millal need tankid jõuavad Ukrainasse. Suurbritannia teatas, et Challenger 2 tankid jõuavad Ukrainasse märtsi lõpus. Portugal lubas saata kolm Leopard 2 tanki. Kõige rohkem tanke saadavad Ukrainasse aga Poola ja Saksamaa.

Varem vihjasid veel Soome, Rootsi, Belgia ja Hispaania, et saadavad Leopard 2 tankid Ukrainasse. Need riigid pole siiski veel teatanud, kui palju tanke nad Ukrainasse saadavad.

"Tõenäoliselt peab Saksamaa olema Euroopa tankikoalitsioonis kõige suurem panustaja, kuna neil on kõige rohkem tanke. Enamikul Euroopa riikidel pole palju tanke või nende enda vajadused tekitavad tarnimisel piiranguid, nagu näiteks Soome, millel on pikk piir Venemaaga," ütles Soome julgeolekuanalüütik Minna Alander.