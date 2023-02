Moldova kinnitas: Venemaa tahtis riiki destabiliseerida ja üle võtta

Moldova kinnitas Ukraina president Volodõmõr Zelenski väiteid, et Venemaal oli plaan riigi destabiliseerimiseks ja üle võtmiseks. Ukraina presidendi kinnitusel ei ole teada kas Moskva käskis selle plaani ka ellu viia, kuid plaan ise eksisteeris. Moldova president Maia Sandu teatas hiljem, et ta on Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga pidevas infovahetuses

Moldova julgeolekuteenistus SIS (Serviciul de Informații și Securitate) teatas, et on saanud Ukrainalt luureinfot, mille kohaselt tuvastati õõnestav tegevus, mille eesmärk oli Moldova Vabariigi destabiliseerimine ja avaliku korra rikkumine.

Moldova SIS kinnitas, et võtab kasutusele meetmed, et selgitada välja kõik katsed destabiliseerida olukorda riigis ja selle käigus teeb Moldova julgeolekuteenistus tihedat koostööd oma partnerriikide luureteenistustega. SISi väitel ei saa nad praegu anda rohkem üksikasju, kuna on oht, et see ohustab käimasolevaid operatiivtegevusi.

SIS-i avalik kommentaar järgnes Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski teatele Brüsselis, mille käigus Zelenski väitis, et Kreml kavatses Moldova riigi üle võtta. Vastava luureinfo andis Ukraina hiljuti Moldovale edasi. Zelenski sõnul oli tegu detailse plaaniga Moldova destabiliseerimiseks, et selle riigi üle kontroll saavutada. Ukraina presidendi kinnitusel ei ole teada kas Moskva käskis selle plaani ka ellu viia, kuid plaan ise eksisteeris.

Moldova president Maia Sandu teatas hiljem, et ta on Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga pidevas infovahetuses, vahendas Moldova portaal Newsmaker. Sandu kinnitusel teevad riigiametid tööd, et ennustada ja ennetada kõiki katseid õõnestada Moldova riiki.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov süüdistas eelmisel nädalal lääneriike Moldova muutmises järjekordseks Ukrainaks. Lavrov väitis, et lääneriigid toetasid Sandu valimist riigi presidendiks 2020. aastal, kes on agar viimaks Moldova NATO-sse. Samuti tahtvat Sandu Lavrovi väitel liita Moldova riigi Rumeeniaga. Moldova oli Rumeenia riigi osa kuni Teise maailmasõjani, mil selle nõudis ultimaatumiga endale Nõukogude Liit.

Moldova idaosas asub isehakanud tunnustamata venemeelne Transnistria, mis rebis end Moldova riiklikest struktuuridest 1992. aasta sõja käigus lahti. Transnistrias asub ligikaudu 1500 Venemaa sõdurit ning Venemaa toetab sealseid separatiste.