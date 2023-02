ERR Moldovas: kohalikud on julgeoleku pärast murelikud

Moldovas vahetus valitsus, mille tingis võimupartei soov prioriteete ümber seada. Venemaalt tulenev julgeolekuoht on Moldovas pidevalt olnud, sõda naaberriigis Ukrainas on selle aga senisest selgemaks teinud.

Moldovas astus neljapäeva õhtul ametisse uus valitsus. Vahetunud on küll vaid neli ministrit ja peaministriks tõusis senine presidendi julgeolekunõunik Dorin Recean. Valitsuse moodustas endiselt parlamendis enamuses olev Euroopa Liitu püüdlev liberaalne partei PAS.

"Oluline oli ümber seada mõningaid tegevusi ja poliitikat, et tagada julgeolek ja et tagada vähemalt suhteline rahu ja stabiilsus meie ühiskonnas," rääkis Moldova asepeaminister ja majandusminister Dumitru Alaiba.

Moldova julgeolek sõltub Alaiba sõnul otseselt Ukraina vapratest kaitsjatest. Moldovasse on Venemaa sõda jõudnud aga raketitükkidena, põgenike voona, energiamanipulatsioonidena ja tohutu hinnatõusuna.

"See on hübriidsõda. Ma arvan, et 24. veebruaril oli plaan selline, et kõik hakkavad muretsema rohkem gaasi ja vähem Ukraina pärast. See plaan kukkus õnneks läbi ja ma olen uhke selle maailmajao üle," ütles Alaiba.

Tema sõnul on Moldova jaoks Euroopa ja USA toetus praegu väga tähtsad.

Elu Moldovas käib paralleelselt rumeenia ja vene keeles. Moldovlased pole seni olnud ühel meelel, kas valida tulevik lääne või idaga. Sõda on muutmas rahvuslikku eneseteadvust.

"Aastakümneid räägiti nõukogude ajal, et Moskvast tuleb valgus ja kõik hea ja nii edasi. Nüüd aga selgub, et Moskva on imperialistliku revanši allikas ja Moskva toob inimestele tohutuid kannatusi," ütles poliitikakommentaator ja ajaloolane Anatol Taranu.

Moldova loetuimaks paberleheks tõusnud Ziarul de Garda peatoimetaja Alina Radu sõnul ei ole Moskva aga lihtsalt lasknud Moldoval euroopalikke valikuid teha.

"Valeinfo levitamise ja poliitilise kontrolli tõttu mõne poliitiku üle ning Vene propaganda tõttu, mida on tulnud tohututes kogustes televisioonist, ajalehtedest

ja veebilehtedelt, on inimesed olnud valesti informeeritud. Sellised inimesed on võinud arvata, et Euroopa on halb ja Venemaa hea," kommenteeris Radu.

Hinnatõus on Euroopa ühe vaesema riigi elanike esmane mure ja asjaolu, mis teeb Moldova eriti haavatavaks.

"Kätte on jõudnud aeg, kus me lihtsalt eksisteerime," sõnas Jevgenia, kes müüs pealinnas oma majapidamistest leitud asju. Oma lastele ja lastelastele loodab Jevgenia paremat tulevikku Euroopa Liidus.

Moldova president Maia Sandu teatas sel nädalal, et Venemaaga seotud diversandid plaanisid korraldada Moldovas riigipööret. Chișinăus viibiva ERR-i korrespondendi Epp Ehandi sõnul on kohalikes inimestes tunda muret julgeoleku pärast.

"Inimestega rääkides pole tunnet või ärevust, et midagi kohe hakkaks juhtuma. Küll aga kõikidest juttudest tuleb välja üldine stress, raskus, et aastakümnete jooksul on Venemaa hoidnud Moldovat oma haardes ja see on sõja ajal üha ilmsemaks saanud. Muret, stressi, frustratsiooni on inimestes kindlasti tunda, kõik jutud viivad selleni," rääkis Ehand "Aktuaalses kaameras".