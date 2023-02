Lauri Luht: Moldova valitsusel on selge huvi reformide tegemiseks

Moldova valitsus on selgelt väljendanud huvi erinevate reformide tegemiseks, et riik saaks läände liikuda, ütles Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöökeskuse (ESTDEV) Idapartnerlusbüroo juht Lauri Luht.

Luht rääkis "Välisilmas", et Moldova on pälvinud praegu erinevate lääneriikide suurt tähelepanu, kuna moldovlased tahavad areneda ja läände liikuda. Tema sõnul on Moldova valitsus astunud palju samme, et seda eesmärki saavutada.

"Kui mõtleme näiteks mõjutustegevusele vene meediaruumis, siis valitsus on selle nimel palju ära teinud, et seda vähendada – eelmisel aastal Kremli-meelsete kanalite sulgemine ja toetuse otsimine erinevatelt osapooltelt, et selle vastu võidelda. Mistahes valdkondades tegelikult on Moldova valitsus väga selgelt väljendanud huvi reformide elluviimiseks. Samamoodi näiteks korruptsioonivastane võitlus kui ka erinevate teenuste digiteerimine. Seal on praegu ikka päris tugevalt erinevad arengud käimas," rääkis Luht.

Võrreldes Eestiga on Moldovas näha mitmes valdkonnas mahajäämust. "Väga palju on riigistruktuuride arengus ära tunda neid elemente, mida Eestis enam ei ole, mis olid Eestis omased mõnikümmend aastat tagasi. Näiteks kogu riigisektori digitaliseeritus, kuidas inimesed erinevaid toetusi saavad või millisel viisil inimesed üldse erinevaid riigiteenuseid peavad tarbima – sellel teemal on kindlasti kõvasti edasiminekut tarvis.

Moldovas on pooleteise aasta jooksul toimumas kohalike omavalitsuste valimised, samuti presidendi- ja parlamendivalimised, mis tähendab, et praegusel valitsusel võib olla üsna lühike ajaraam soovitud reformide elluviimiseks. "Seda enam peab see olema tõhusam. Ilmselgelt on praegu ajaraam olemas ja kõiki neid pingutusi tuleb teha," sõnas Luht.

Luht selgitas, et ESTDEV-i Idapartnerlusbüroo tegeleb Moldovas selliste teemadega, mis toetavad asutuste integratsiooni Euroopa Liiduga, näiteks EL-i õigusraamistiku ülevõtmise, digitaliseerimise, küberturvalisuse, aga ka hariduse ja kohapealse ettevõtluse teemadega.

Luht tõdes, et Moldova üleminek läände on väljakutseid täis. "Arvestades, et Moldovas on põllumajandus väga tugev valdkond, siis kindlasti on ruumi ka selle toetuseks, tõhusamaks tegemiseks, aga seal on ka moodsad elualad arenemas, olgu see digivaldkonnas erinevate programmide tegemine. Ka seda initsiatiivi on tugevalt näha ja siin annab tegelikult kasutootvamat majandust ka ärgitada," rääkis ta.