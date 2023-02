Moldova peaminister astus ametist tagasi

Moldova peaminister Natalia Gavrilita teatas reedel, et astub ametist tagasi. Moldova võimud kinnitasid neljapäeval Ukraina väiteid, et Venemaal oli plaan riigi destabiliseerimiseks ja üle võtmiseks.

Moldova inflatsioon oli jaanuaris üle 30 protsendi, riik maadleb ka kõrgete energiahindadega. Gavrilita valitsus üritas riigis läbi viia majandusreforme, kuna riik tahab liituda Euroopa Liiduga (EL), vahendas Financial Times.

Gavrilita ütles sel nädalal ajalehele Financial Times, et Venemaa viib Moldovas läbi hübriidsõda, mis hõlmab ka küberrünnakuid. Moldova julgeolekuteenistus teatas, et on saanud Ukrainalt luureinfot, mille kohaselt tuvastati õõnestav tegevus, mille eesmärk oli Moldova destabiliseerimine ja avaliku korra rikkumine.

Moldova president Maia Sandu nimetab uue peaministri ametisse juba reedel, teatas Financial Times.

Moldova idaosas asub isehakanud tunnustamata venemeelne Transnistria, mis rebis end Moldova riiklikest struktuuridest 1992. aasta sõja käigus lahti. Transnistrias asub umbes 1500 Vene sõdurit.