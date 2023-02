Ukraina sõja tõttu suureneb Saabi rahavoog

Rootsi relvafirma Saab juht Micael Johansson ütles, et Ukraina sõja tõttu saab firma juurde uusi tellimusi.

"10 protsenti ettevõtte eelmise aasta tellimustest oli seotud Ukrainaga, suurem osa tuli neljandas kvartalis. Paljud riigid täiendavad oma varusid ja võib-olla lähevad sellest veel kaugemalegi," ütles Johansson.

Saab toodab hävitajaid Gripen ning mitmeid relvasüsteeme ja laskemoona. Samuti toodab firma NLAW-i tankitõrjerakette, mida Suurbritannia on saatnud Ukrainasse, vahendas Financial Times.

Saab eeldab, et firma käive suureneb 2023. aastal 15 protsenti. Firma aktsia tõusis reedel üheksa protsenti.

Kiiev tahab, et lääneriigid saadaksid Ukrainasse hävitajad. Ukraina soovib ka Rootsis toodetud hävitajaid.

Briti maineka RUSI (Royal United Services Institute) mõttekoja analüütikud leidsid eelmisel aastal, et Gripenid oleks Ukraina jaoks parim variant. Analüütikud märkisid, et neid on teistest lääne hävitajatest lihtsam kasutada ja hooldada.

Rootsi teatel pole praegu hävitajate saatmine Ukrainasse valitsuse päevakorras. Johansson rõhutas, et hävitajate saatmise otsustab valitsus ning see on poliitiline küsimus.

Johansson hoiatas, et tarnehäired võivad endiselt segada ettevõtte äritegevust. Firma suurendab oma laovarusid, et tagada vajalike seadmete olemasolu.