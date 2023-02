Muudatused Narva volikogus Raigi linnapeakohta ei puuduta

Narva volikogu esimehel Vladimir Žavoronkovil on fraktsioonikaaslastele palju etteheiteid. Žavoronkovi sõnul on koalitsioonileping Eesti 200-ga unustatud, fraktsioonis valitseb autoritaarne juhtimisstiil ja volinike arvamusvabadus on piiratud.

"Kogu aeg ma pean hääletama nii nagu otsustab fraktsioon või nii nagu otsustab koalitsioon. Tegelikult meie arvamused on täiesti erinevad ja kui fraktsiooni esimees surub peale oma tahtmist, siis minu jaoks on parem variant vist olla fraktsioonist väljas," selgitas ta.

Samas pole ka fraktsioon Narva Tulevik Žavoronkoviga rahul. On olnud juhtumeid, kus volikogu esimees pole toetanud koalitsiooni eelnõusid. Kuid oluline on see, et Žavoronkovi lahkumisega jääb koalitsioon vähemusse, mis tähendab uusi koalitsiooniläbirääkimisi, näiteks Keskerakonnaga.

"Minu hinnangul on keskfraktsioon selleks jõuks, millega koos on võimalik luua stabiilset koalitsiooni, et Ida-Virumaad nakatanud pidevate võimuvahetuste pisik Narva ei jõuaks," ütles fraktsiooni Narva Tulevik esimees Vadim Orlov.

Nii Žavoronkov kui ka Orlov kinnitavad, et volikogus on ees suured muutused, kuid need ei puuduta linnavalitsust.

"Olen veendunud, et peale Katri Raigi ei ole paremat linnapead meie linna jaoks. Selles mõttes mul ei muutunud midagi," ütles Žavoronkov.

"Meie jaoks on väga tähtis, et Katri jätkaks Narvas alustatud muutusi ja see on üks meie peamistest tingimustest läbirääkimistel mis tahes koalitsioonipartneriga," sõnas Orlov.

Narva volikogu opositsioonifraktsioonid võimukoalitsiooni pereheitmist ja võimalikke koalitsiooniläbirääkimisi esialgu ei kommenteeri.